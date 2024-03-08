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  1. В Україні

Уряд затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС в рамках Ukraine Facility

18:09, 8 березня 2024
У цьому році Україна прагне отримати від Євросоюзу близько 16 млрд євро, зауважив Денис Шмигаль.
Уряд затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС в рамках Ukraine Facility
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Як писала «Судово-юридична газета», Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, середньострокові програми фінансової допомоги з нашими ключовими союзниками – це важливий компонент української перемоги. Він зазначив, що Уряд під час засідання затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС в рамках Ukraine Facility.

«Європейський Союз дав старт програмі Ukraine Facility. Це чотирирічна програма на 50 млрд євро. В наступні 2 місяці Україна зможе отримати 6 млрд євро з цієї суми. Для цього на засіданні Уряду затвердили необхідні документи. Мова йде про проєкти меморандуму та кредитної угоди з ЄС», - розповів Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, прийняття цих документів дозволить отримати до 4,5 млрд євро в березні та до 1,5 млрд євро у квітні цього року.

Глава Уряду також розповів, що програма Ukraine Facility передбачає 38,2 млрд євро прямої бюджетної підтримки, майже 7 млрд євро для залучення інвестицій в нашу економіку, а також 4,7 млрд євро технічної та адміністративної підтримки, в тому числі реформ на шляху до ЄС.

У цьому році Україна прагне отримати від Євросоюзу близько 16 млрд євро, зауважив Прем’єр.

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