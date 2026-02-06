ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 0364 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. Соглашение предусматривает внедрение в Украине системы экстренной помощи по единому номеру 112.

Соглашение было подписано 28 января 2025 года в Киеве и 29 января 2025 года в Люксембурге. Оно вступит в силу с даты, когда Европейский инвестиционный банк письменно подтвердит, что закон о его ратификации и само соглашение вступили в силу.

Сторонами заключения Финансового соглашения «Цифровые службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине (Проект “Внедрение системы экстренной помощи населению по единому номеру 112 с учетом потребностей лиц с инвалидностью”)» являются Украина и Европейский инвестиционный банк.

Предмет соглашения — предоставление ЕИБ Украине займа для финансирования проекта по внедрению системы экстренной помощи по единому номеру 112 на всей территории Украины.

Проект должен обеспечить стабильную работу экстренных служб в соответствии с общеевропейскими стандартами и оперативное реагирование на ситуации, угрожающие здоровью, жизни, имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку и другим опасным событиям.

В рамках проекта доступ к единому телефонному номеру 112 будет предоставлен всем лицам, находящимся на территории Украины — гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.

Предлагаемый инвестиционный проект планируют выполнить в течение двух лет. На его реализацию предусмотрено 52 миллиона евро при поддержке средств Европейского инвестиционного банка.

