ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 0364 о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. Соглашение предусматривает внедрение в Украине системы экстренной помощи по единому номеру 112.
Соглашение было подписано 28 января 2025 года в Киеве и 29 января 2025 года в Люксембурге. Оно вступит в силу с даты, когда Европейский инвестиционный банк письменно подтвердит, что закон о его ратификации и само соглашение вступили в силу.
Сторонами заключения Финансового соглашения «Цифровые службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Украине (Проект “Внедрение системы экстренной помощи населению по единому номеру 112 с учетом потребностей лиц с инвалидностью”)» являются Украина и Европейский инвестиционный банк.
Предмет соглашения — предоставление ЕИБ Украине займа для финансирования проекта по внедрению системы экстренной помощи по единому номеру 112 на всей территории Украины.
Проект должен обеспечить стабильную работу экстренных служб в соответствии с общеевропейскими стандартами и оперативное реагирование на ситуации, угрожающие здоровью, жизни, имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку и другим опасным событиям.
Ожидается, что это обеспечит стабильный надлежащий уровень функционирования экстренных служб в соответствии с общеевропейскими требованиями и будет способствовать более быстрому реагированию на ситуации, которые угрожают здоровью, жизни, имуществу граждан, окружающей среде, общественному порядку и другим опасным событиям.
В рамках проекта доступ к единому телефонному номеру 112 будет предоставлен всем лицам, находящимся на территории Украины — гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства.
Предлагаемый инвестиционный проект планируют выполнить в течение двух лет. На его реализацию предусмотрено 52 миллиона евро при поддержке средств Европейского инвестиционного банка.
