ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону № 0364 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. Угода передбачає впровадження в Україні системи екстреної допомоги за єдиним номером 112.

Угоду підписали 28 січня 2025 року в Києві та 29 січня 2025 року в Люксембурзі. Вона набере чинності з дати, коли Європейський інвестиційний банк письмово підтвердить, що Закон про її ратифікацію та сама Угода набрали чинності.

Сторонами укладення Фінансової угоди «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні (Проєкт “Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю”)» є Україна та Європейський інвестиційний банк.

Предметом угоди є надання ЄІБ Україні позики фінансування проєкту з впровадження системи екстреної допомоги за єдиним номером 112 на всій території України.

Проєкт має забезпечити стабільну роботу екстрених служб відповідно до загальноєвропейських стандартів та швидке реагування на ситуації, що загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому середовищу, громадському порядку та іншим небезпечним подіям.

У межах проєкту доступ до єдиного телефонного номера 112 буде надано всім особам, які перебувають на території України, — громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

Запропонований інвестиційний проєкт планують виконати протягом двох років. На його реалізацію передбачено 52 мільйонів євро за підтримки коштів Європейського інвестиційного банку.

