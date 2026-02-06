  1. Публікації
  2. / Законодавство

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

13:30, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.
ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону № 0364 про ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. Угода передбачає впровадження в Україні системи екстреної допомоги за єдиним номером 112.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Угоду підписали 28 січня 2025 року в Києві та 29 січня 2025 року в Люксембурзі. Вона набере чинності з дати, коли Європейський інвестиційний банк письмово підтвердить, що Закон про її ратифікацію та сама Угода набрали чинності.

Сторонами укладення Фінансової угоди «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні (Проєкт “Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю”)» є Україна та Європейський інвестиційний банк.

Предметом  угоди є надання ЄІБ Україні позики  фінансування проєкту з впровадження системи екстреної допомоги за єдиним номером 112 на всій території України.

Проєкт має забезпечити стабільну роботу екстрених служб відповідно до загальноєвропейських стандартів та швидке реагування на ситуації, що загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому середовищу, громадському порядку та іншим небезпечним подіям.

Очікується, що це забезпечить сталий належний рівень функціонування екстрених служб відповідно до загальноєвропейських вимог та сприятиме швидшому реагуванню на ситуації, які загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому природному середовищу, громадському порядку та іншим небезпечним подіям.

У межах проєкту доступ до єдиного телефонного номера 112 буде надано всім особам, які перебувають на території України, — громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

Запропонований інвестиційний проєкт планують виконати протягом двох років. На його реалізацію передбачено 52 мільйонів євро за підтримки коштів Європейського інвестиційного банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Внесок нерезидента до додаткового капіталу ТОВ у вигляді обладнання: податкові наслідки та підхід ДПС

Внесок у додатковий капітал стає зоною підвищеної податкової уваги: податкова служба назвала критерії оподаткування

ЄІБ виділяє Україні €52 млн на систему 112: Зеленський вніс законопроєкт

Україна ратифікує фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо впровадження системи екстреної допомоги за номером 112.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]