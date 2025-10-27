Практика судов
В Раде предлагают усовершенствовать конкурсный отбор на должность судьи КСУ

11:43, 27 октября 2025
Депутаты предлагают внести изменения в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины».
В Раде предлагают усовершенствовать конкурсный отбор на должность судьи КСУ
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14149 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования конкурсного отбора на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Инициаторами законопроекта являются Денис Маслов, Игорь Фрис, Николай Стефанчук, Сергей Власенко и Владимир Ватрас.

Этим законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины»:

  • уточнить, что Совещательная группа является вспомогательным органом субъектов назначения и обязана реагировать в соответствии с законом на их обращения и рекомендации;
  • уточнить, что организационно-техническое обеспечение деятельности Совещательная группы Секретариатом Конституционного Суда Украины включает, в частности, но не исключительно, обеспечение ее документооборота, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, хранение и защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, собранной и/или полученной Совещательной группой во время выполнения своих полномочий;
  • предусмотреть, что если конкурс проводится на все вакантные должности судей Конституционного Суда Украины, но список оцененных Совещательной группой кандидатов, которые соответствуют критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетентности в сфере права, составляет менее двух на одну вакантную должность, конкурсная комиссия, Комитет или Совет судей Украины в течение 30 дней со дня получения списка могут объявить новый конкурс на такую вакансию;
  • уточнить, что конкурсная комиссия, Комитет или Совет судей Украины проводят собеседование с кандидатами, включенными в список оцененных, после получения от Совещательной группы данного списка, решений группы об оценке соответствия каждого кандидата, а также копий всех документов и информации, собранных и/или полученных Консультативной группой относительно оцененных кандидатов;
  • уточнить, что после завершения конкурса все документы, полученные и/или собранные Совещательной группой относительно кандидатов, подлежат хранению в Секретариате Конституционного Суда Украины.

