Рада розгляне законопроект про наставництво щодо підтримки дітей та молоді до 23 років

17:49, 27 жовтня 2025
В Україні можуть запровадити корпоративне наставництво, бізнес долучать до підтримки дітей.
Фото: sluga-narodu.com
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект №13200 про наставництво для розгляду у другому читанні. Про це повідомила співавторка документа, голова підкомітету у справах сім’ї та дітей, народна депутатка від «Слуги Народу» Тетяна Скрипка.

«Це ще один крок до того, щоб кожна дитина чи молода людина, яка потребує допомоги, мала поруч наставника – людину, яка порадить, підтримає, не залишить сам на сам і допоможе повірити у власні сили», – зазначила вона.

За словами Скрипки, до другого читання законопроект доповнили шістьма змінами. Зокрема, розширено коло осіб, які можуть отримати наставництво: не лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а й молодь до 23 років. Вводиться нова форма – корпоративне наставництво.

«Йдеться про діяльність юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), спрямовану на соціальну, освітню та професійну підтримку дітей і молоді, щодо яких може здійснюватися наставництво», – пояснила депутатка.

Також, за словами Скрипки, запроваджується соціальна послуга – організація наставництва, яка включає пошук і підготовку кандидатів у наставники, взаємодобір, супровід і супервізію. Її надаватимуть не лише центри соціальних служб, а й інші юридичні особи, зокрема громадські чи благодійні організації, за встановленими вимогами.

Скрипка зазначила, що наставництво закріплюється як окремий напрям державної політики. Законопроект визначає принципи, мету, завдання наставництва, а також повноваження державних органів, які формують, координують і реалізують цю політику.

Документ установлює чіткі правила та процедури: вимоги й обмеження для кандидатів у наставники, порядок їхньої підготовки, оцінки, видачі висновку, механізм взаємодобору наставника та особи, зміст договору про наставництво, а також державний нагляд і контроль за дотриманням прав дитини.

Ще одна новація – запровадження супроводу та супервізії наставників. За словами Скрипки, законопроект передбачає, що наставники отримуватимуть консультації, навчання, допомогу в складних ситуаціях і профілактику емоційного вигорання, що забезпечить сталість, якість і безпечність наставництва.

«Наставництво – це не формальність і не соцпослуга. Це живий зв’язок дорослого з дитиною, який здатний змінювати долі. Попереду – голосування у Верховній Раді, і я щиро сподіваюся, що цей важливий законопроект, спрямований на захист дитинства, буде ухвалено», – підсумувала Скрипка.

Верховна Рада України законопроект діти

