Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада рассмотрит законопроект о наставничестве по поддержке детей и молодежи до 23 лет

17:49, 27 октября 2025
В Украине могут ввести корпоративное наставничество, бизнес привлекут к поддержке детей.
Рада рассмотрит законопроект о наставничестве по поддержке детей и молодежи до 23 лет
Фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №13200 о наставничестве для рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщила соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Скрипка.

«Это еще один шаг к тому, чтобы каждый ребенок или молодой человек, нуждающийся в помощи, имел рядом наставника – человека, который посоветует, поддержит, не оставит один на один и поможет поверить в собственные силы», – отметила она.

По словам Скрипки, ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями. В частности, расширен круг лиц, которые могут получить наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Вводится новая форма – корпоративное наставничество.

«Речь идет о деятельности юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций), направленной на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество», – пояснила депутат.

Также, по словам Скрипки, вводится социальная услуга – организация наставничества, которая включает поиск и подготовку кандидатов в наставники, взаимоподбор, сопровождение и супервизию. Ее будут предоставлять не только центры социальных служб, но и другие юридические лица, в частности общественные или благотворительные организации, по установленным требованиям.

Скрипка отметила, что наставничество закрепляется как отдельное направление государственной политики. Законопроект определяет принципы, цели, задачи наставничества, а также полномочия государственных органов, которые формируют, координируют и реализуют эту политику.

Документ устанавливает четкие правила и процедуры: требования и ограничения для кандидатов в наставники, порядок их подготовки, оценки, выдачи заключения, механизм взаимовыбора наставника и лица, содержание договора о наставничестве, а также государственный надзор и контроль за соблюдением прав ребенка.

Еще одна новация – введение сопровождения и супервизии наставников. По словам Скрипки, законопроект предусматривает, что наставники будут получать консультации, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания, что обеспечит постоянство, качество и безопасность наставничества.

«Наставничество – это не формальность и не соцуслуга. Это живая связь взрослого с ребенком, которая способна менять судьбы. Впереди – голосование в Верховной Раде, и я искренне надеюсь, что этот важный законопроект, направленный на защиту детства, будет принят», – подытожила Скрипка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду