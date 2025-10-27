Рада рассмотрит законопроект о наставничестве по поддержке детей и молодежи до 23 лет

В Украине могут ввести корпоративное наставничество, бизнес привлекут к поддержке детей.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №13200 о наставничестве для рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщила соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Скрипка.

«Это еще один шаг к тому, чтобы каждый ребенок или молодой человек, нуждающийся в помощи, имел рядом наставника – человека, который посоветует, поддержит, не оставит один на один и поможет поверить в собственные силы», – отметила она.

По словам Скрипки, ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями. В частности, расширен круг лиц, которые могут получить наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Вводится новая форма – корпоративное наставничество.

«Речь идет о деятельности юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций), направленной на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество», – пояснила депутат.

Также, по словам Скрипки, вводится социальная услуга – организация наставничества, которая включает поиск и подготовку кандидатов в наставники, взаимоподбор, сопровождение и супервизию. Ее будут предоставлять не только центры социальных служб, но и другие юридические лица, в частности общественные или благотворительные организации, по установленным требованиям.

Скрипка отметила, что наставничество закрепляется как отдельное направление государственной политики. Законопроект определяет принципы, цели, задачи наставничества, а также полномочия государственных органов, которые формируют, координируют и реализуют эту политику.

Документ устанавливает четкие правила и процедуры: требования и ограничения для кандидатов в наставники, порядок их подготовки, оценки, выдачи заключения, механизм взаимовыбора наставника и лица, содержание договора о наставничестве, а также государственный надзор и контроль за соблюдением прав ребенка.

Еще одна новация – введение сопровождения и супервизии наставников. По словам Скрипки, законопроект предусматривает, что наставники будут получать консультации, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания, что обеспечит постоянство, качество и безопасность наставничества.

«Наставничество – это не формальность и не соцуслуга. Это живая связь взрослого с ребенком, которая способна менять судьбы. Впереди – голосование в Верховной Раде, и я искренне надеюсь, что этот важный законопроект, направленный на защиту детства, будет принят», – подытожила Скрипка.

