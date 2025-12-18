  1. Законодательство
Поддержка детей-сирот, ВПЛ и молодежи до 23 лет – Верховная Рада приняла Закон о наставничестве

12:54, 18 декабря 2025
В Украине ввели корпоративное наставничество, бизнес привлекут к поддержке детей.
Поддержка детей-сирот, ВПЛ и молодежи до 23 лет – Верховная Рада приняла Закон о наставничестве
Фото: msp.gov.ua
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №13200 о наставничестве.

Документ устанавливает правовые, организационные и процедурные основы деятельности наставников и государственную политику в этой сфере.

Закон предусматривает:

  • определение категорий лиц, в отношении которых может осуществляться наставничество, включая детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей погибших защитников, пострадавших от военных действий, депортированных или перемещенных детей, несовершеннолетних беременных, одинокими мамами до 23 лет и лицами в возрасте 18-23 лет, находящимися в учреждениях круглосуточного пребывания;
  • введение индивидуального и корпоративного наставничества;
  • установление требований к кандидатам в наставники и критериев недопущения лиц к наставнической деятельности;
  • создание социальной услуги по организации наставничества и определение субъектов, которые будут участвовать в ее реализации;
  • введение механизмов учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в сфере наставничества.

Закон направлен на поддержку уязвимых категорий населения и развитие системы наставничества как важного элемента социальной поддержки в Украине.

Напомним, соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Скрипка сообщила, что ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями. В частности, расширен круг лиц, которые могут получить наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Вводится новая форма – корпоративное наставничество.

«Речь идет о деятельности юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций), направленной на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество», – пояснила депутат.

Еще одна новация – введение сопровождения и супервизии наставников. По словам Скрипки, законопроект предусматривает, что наставники будут получать консультации, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания, что обеспечит постоянство, качество и безопасность наставничества.

