В Украине появится наставничество для детей и молодежи до 23 лет — Зеленский подписал закон

10:01, 15 января 2026
Закон определяет, кто может быть наставником и для кого может осуществляться наставничество, а также вводит две его формы – индивидуальное и корпоративное.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4744-ІХ (законопроект № 13200 от 21 апреля 2025 года), который касается усиления социальной защиты детей и вводит четкие механизмы организации наставничества.

Документ определяет порядок осуществления наставничества для детей в возрасте от 10 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Законом установлено, кто может быть наставником, для каких категорий детей может осуществляться наставничество, а также предусмотрены две его формы — индивидуальная и корпоративная.

Отдельно подчеркивается, что наставничество возможно исключительно с согласия родителей или законных представителей ребенка, а также при обязательном согласии самого ребенка.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», документ устанавливает правовые, организационные и процедурные основы деятельности наставников и государственную политику в этой сфере.

Закон предусматривает:

  • определение категорий лиц, в отношении которых может осуществляться наставничество, включая детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей погибших защитников, пострадавших от военных действий, депортированных или перемещенных детей, несовершеннолетних беременных, одинокими мамами до 23 лет и лицами в возрасте 18-23 лет, находящимися в учреждениях круглосуточного пребывания;
  • введение индивидуального и корпоративного наставничества;
  • установление требований к кандидатам в наставники и критериев недопущения лиц к наставнической деятельности;
  • создание социальной услуги по организации наставничества и определение субъектов, которые будут участвовать в ее реализации;
  • введение механизмов учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в сфере наставничества.

Закон направлен на поддержку уязвимых категорий населения и развитие системы наставничества как важного элемента социальной поддержки в Украине.

Напомним, соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Скрипка сообщила, что ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями. В частности, расширен круг лиц, которые могут получить наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Вводится новая форма – корпоративное наставничество.

«Речь идет о деятельности юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций), направленной на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество», – пояснила депутат.

Еще одна новация – введение сопровождения и супервизии наставников. По словам Скрипки, законопроект предусматривает, что наставники будут получать консультации, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания, что обеспечит постоянство, качество и безопасность наставничества.

закон Украина Владимир Зеленский

