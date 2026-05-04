Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минулого тижня Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради заслухала керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Богдана Крикливенка.

Треба сказати, що депутати знайшли багато цікавих нюансів у тому, як влаштований та витрачає гроші головний антикорупційний суд країни.

Аномалії структури ВАКС

Під час засідання ТСК випливла одна з найбільш екзотичних правових конструкцій української судової системи. Мова йде про статус апарату Апеляційної палати ВАКС. Богдан Крикливенко, будучи офіційним керівником апарату всього суду, фактично визнав: у нього в структурі є ціле управління, яке йому... не підпорядковується.

Згідно зі ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів» та ст. 16 Закону «Про Вищий антикорупційний суд», структура апарату ВАКС побудована наступним чином:

Формально керівник апарату ВАКС видає наказ про призначення начальника управління Апеляційної палати.

В реальності він не має права вибору. Призначення відбувається виключно за поданням голови Апеляційної палати (судді).

Посадові інструкції та положення про це управління затверджують не адміністратори апарату, а збори суддів Апеляційної палати.

Народний депутат Сергій Власенко під час дискусії влучно порівняв цю схему з моделлю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Очільник САП формально є заступником Генерального прокурора, але фактично — йому не підконтрольний.

Скільки складає посадовий оклад керівника апарату ВАКС

Богдан Крикливенко підтвердив, що його оклад — 91 000 грн, а «на руки» з усіма надбавками виходить близько 140 000 грн. Раніше було більше, до обмежень отримував десь 160 000 грн.

Для порівняння, середня зарплата в апараті суду становить 55–56 тисяч гривень, а секретар судового засідання отримує близько 30 тисяч. Депутати підняли питання доречності таких виплат на фоні значно нижчих зарплат у детективів БЕБ, проте Крикливенко наголосив, що його дохід відповідає рівню державних службовців категорії «А» у Верховному Суді.

В апараті ВАКС працює трохи більше 300 осіб, з яких 200 є суб’єктами декларування (держслужбовці та помічники суддів). За словами Богдана Крикливенка, за останній рік не було зафіксовано жодного факту недостовірного декларування, хоча повні перевірки з боку НАЗК проводилися.

Квартирне питання: 35 квартир на 39 суддів

Одним із найрезонансніших блоків засідання став звіт про службове житло. За словами Крикливенка:

● За час роботи суду було видано 36 службових квартир.

● Наразі 35 квартир використовуються суддями першої та апеляційної інстанцій.

● На сьогодні у ВАКС фактично працюють 39 суддів.

Голова ТСК звернув увагу на високу концентрацію житла: майже кожен суддя забезпечений службовою площею. Крикливенко запевнив, що всі квартири мають статус службових, а закон про ВАКС прямо забороняє їхню приватизацію, що виключає корупційні ризики з «привласненням» держмайна.

Охорона з грифом «ДСК»

Питання особистої охорони суддів та їхніх родин викликало нову хвилю дискусії.

Наразі функції захисту виконує Служба судової охорони (ССО).

Обурення нардепів викликало те, що судді подають заяви на охорону своїх дітей на період власних відряджень.

Богдан Крикливенко відхрестився від відповідальності, зазначивши, що апарат не оцінює загрози й не ухвалює рішення про надання охорони — це прерогатива Служби судової охорони.

Керівник апарату пояснив, що до захисту будівель та периметру претензій немає. А щодо особистої охорони суддів - то вони не зверталися до нього зі скаргами на ССО щодо неналежного захисту.

Проте члени ТСК нагадали про випадок із гранатою, кинутою у двір суду, та зауважили, що загрози нікуди не зникають, якщо їх не усувати процесуально. Було констатовано: апарат не веде обліку та аналізу ризиків, вважаючи це «не своїм функціоналом».

Депутати намагалися з’ясувати кількість осіб, які користуються послугами Служби судової охорони (ССО), проте Крикливенко відмовився називати цифри, посилаючись на гриф «Для службового користування».

Основні претензії ТСК звелися до прозорості витрат та доцільності.

Депутати наголосили, що охорона — це видатки бюджету, які не можуть бути повністю засекречені. Було висловлено підозру, що охорона інколи використовується не для безпеки, а як «статусний атрибут» (цитата: «щоб хтось носив портфель»).

Дійсно, закон дозволяє охороняти сім’ї суддів «у разі необхідності», проте чітких критеріїв цієї необхідності, як з'ясувалося, не існує — достатньо лише заяви судді.

Цифрова архітектура: ілюзія єдності

Також керівник апарату ВАКС підтвердив, що попри очікування суспільства щодо повної автоматизації, «місток» між системами iCase та ЄСІТС (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система) не означає їх повну інтеграцію. Це дві автономні системи, розробкою яких займається ДП «Інформаційні судові системи». Фактично, апарат суду змушений працювати в умовах паралельного існування софту, що додає адміністративного навантаження.

Яка статистика виправдувальних вироків

Одним із найбільш гострих питань засідання став аналіз результативності роботи суду за 2025 рік. За даними керівника апарату, за минулий рік ВАКС ухвалив 109 вироків. Однак на запитання народних депутатів про кількість виправдовувальних рішень (на адвокатському жаргоні — «оправдосів»), прямої відповіді щодо 2025 року не прозвучало.

Крикливенко оперував загальними цифрами: з моменту заснування суду (вересень 2019 року) було винесено 373 вироки, з яких лише 31 — виправдовувальний. Це становить приблизно 10% від загальної кількості.

Члени ТСК висловили занепокоєння, що статистика може маніпулятивно покращуватися за рахунок угод зі слідством, які судді часто зараховують до «успішних кейсів».

Міжнародна допомога: техніка замість грошей?

Окрему увагу комісія приділила фінансуванню ВАКС. При загальному бюджеті у 509 млн грн, фактично було використано близько 370 млн грн. Економія пояснюється хронічним недокомплектом: у суді вільні 23 посади суддів та близько 120 місць в апараті.

Водночас депутати підняли питання міжнародної технічної допомоги (МТД) від проектів ЄС та USAID. «Яка різниця, чи вам поставили комп'ютер, чи дали 300 тисяч гривень? Це все одно вплив», — зауважили члени ТСК. Крикливенко наполягав: допомога надходить лише у вигляді техніки, тренінгів та експертизи, а закупівлі здійснюють самі донори, що виключає корупційні ризики з боку суду.

Антикорупційна тріада або тімбілдінг у Кракові

Найгучніші звинувачення стосувалися порушення процесуальної етики. Депутати запитали про факти спільних закордонних відряджень (зокрема до Кракова), де судді ВАКС нібито проходили навчання разом із детективами НАБУ та прокурорами САП за одним столом, але без представників захисту.

«Це виглядає як тімбілдінг. Ви стаєте пов'язаними особами поза межами процесу. Як після цього очікувати на об'єктивність?» — запитували депутати. На це керівник апарату відповів, що судді виступають радше як лектори та експерти для різних аудиторій, а суд не веде персонального обліку всіх присутніх на міжнародних семінарах.

Крикливенко підкреслив, що суд є виключно частиною судової гілки влади, а не «додатком» до правоохоронних органів.

Проте члени ТСК залишилися при своїй думці і навіть відсутність кримінальних справ проти самих суддів ВАКС іронічно пояснили «спільністю інтересів» із НАБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.