Велика Британія веде переговори про участь у кредиті ЄС на €90 млрд для України

Велика Британія планує долучитися до кредитної програми Європейського Союзу для підтримки України обсягом €90 мільярдів. Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що прем’єр-міністр Кір Стармер оголосить про намір Лондона розпочати відповідні переговори під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, виграють усі. У нинішніх нестабільних умовах ми маємо рухатися швидше у сфері оборони, щоб гарантувати безпеку людей», — наголосив Стармер.

Його візит до Вірменії стане першим з часів Маргарет Тетчер у 1990 році.

Участь у кредитній програмі, за його словами, не лише допоможе Україні, а й відкриє додаткові можливості для британської оборонної промисловості.

Раніше Європейський Союз схвалив надання Україні кредиту на €90 мільярдів після того, як Угорщина зняла вето. Очікується, що частину цих коштів Україна зможе використовувати для закупівлі озброєння, зокрема й у Великій Британії.

