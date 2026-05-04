  1. В Україні

Продали власну городину чи худобу – коли можна не платити податки

07:18, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова назвала межі доходів для рослинництва і тваринництва.
Продали власну городину чи худобу – коли можна не платити податки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі у Київській області повідомили, що громадяни можуть не сплачувати податки з доходу від продажу власної сільгосппродукції, якщо за рік він не перевищує визначених меж. Для продукції рослинництва цей ліміт становить 96 тис. грн (12 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2025 року), для продукції тваринництва — 400 тис. грн (50 мінімальних зарплат).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для підтвердження права на неоподаткування доходу від реалізації продукції рослинництва необхідно мати довідку про наявність земельних ділянок за формою № 3-ДФ. У випадку продажу продукції тваринництва така довідка не подається, однак може знадобитися підтвердження самостійного вирощування.

Якщо дохід перевищує встановлені ліміти, громадяни зобов’язані задекларувати суму перевищення та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

У податковій службі також нагадали, що декларацію за 2025 рік необхідно подати до 1 травня 2026 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2026 року. Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді вказують на ризики вибіркового підходу у законопроєкті про довічні пенсії військовим по інвалідності

Пенсії військовим перепишуть але експерти вказали на слабкі місця законопроєкту.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Заниження премій і нерівний розподіл обов’язків — це мобінг працівника: позиція апеляційного суду

Апеляційний суд підтвердив, що системне заниження премій і нерівний розподіл повноважень можуть свідчити про мобінг.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]