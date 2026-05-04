Продали власну городину чи худобу – коли можна не платити податки

Податкова назвала межі доходів для рослинництва і тваринництва.

У Державній податковій службі у Київській області повідомили, що громадяни можуть не сплачувати податки з доходу від продажу власної сільгосппродукції, якщо за рік він не перевищує визначених меж. Для продукції рослинництва цей ліміт становить 96 тис. грн (12 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2025 року), для продукції тваринництва — 400 тис. грн (50 мінімальних зарплат).

Для підтвердження права на неоподаткування доходу від реалізації продукції рослинництва необхідно мати довідку про наявність земельних ділянок за формою № 3-ДФ. У випадку продажу продукції тваринництва така довідка не подається, однак може знадобитися підтвердження самостійного вирощування.

Якщо дохід перевищує встановлені ліміти, громадяни зобов’язані задекларувати суму перевищення та сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

У податковій службі також нагадали, що декларацію за 2025 рік необхідно подати до 1 травня 2026 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2026 року. Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова».

