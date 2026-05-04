Військовим стала доступною знижка 28% на лабораторні дослідження через Армія+
У застосунку Армія+ для військовослужбовців стала доступною знижка на лабораторні дослідження, повідомили в Міноборони.
Захисники та захисниці отримають:
- 28% знижки на аналізи;
- два QR-коди на знижку щомісяця.
Крім того, передбачена безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів досліджень.
Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати QR-код у застосунку Армія+ та показати його у відділенні лабораторії або використати під час оформлення замовлення на сайті чи в мобільному застосунку. Перед кожним візитом необхідно створювати новий код, який можна також передати рідним.
Знижка не поєднується з іншими акційними пропозиціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний у застосунку.
