Військовим стала доступною знижка 28% на лабораторні дослідження через Армія+

У застосунку Армія+ для військовослужбовців стала доступною знижка на лабораторні дослідження, повідомили в Міноборони.

Захисники та захисниці отримають:

28% знижки на аналізи;

два QR-коди на знижку щомісяця.

Крім того, передбачена безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів досліджень.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати QR-код у застосунку Армія+ та показати його у відділенні лабораторії або використати під час оформлення замовлення на сайті чи в мобільному застосунку. Перед кожним візитом необхідно створювати новий код, який можна також передати рідним.

Знижка не поєднується з іншими акційними пропозиціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний у застосунку.

