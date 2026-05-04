  В Україні

Військовим стала доступною знижка 28% на лабораторні дослідження через Армія+

11:11, 4 травня 2026
Захисники можуть отримувати 28% знижки на аналізи та щомісяця користуватися двома QR-кодами.
У застосунку Армія+ для військовослужбовців стала доступною знижка на лабораторні дослідження, повідомили в Міноборони.

Захисники та захисниці отримають:

  • 28% знижки на аналізи;
  • два QR-коди на знижку щомісяця.

Крім того, передбачена безкоштовна гаряча лінія для консультацій щодо результатів досліджень.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати QR-код у застосунку Армія+ та показати його у відділенні лабораторії або використати під час оформлення замовлення на сайті чи в мобільному застосунку. Перед кожним візитом необхідно створювати новий код, який можна також передати рідним.

Знижка не поєднується з іншими акційними пропозиціями. Перелік послуг, на які вона не поширюється, доступний у застосунку.

