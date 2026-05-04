У Китаї суд став на бік працівника, якого понизили і звільнили через штучний інтелект

Суд визнав, що заміна працівника ШІ не є законною підставою для звільнення і зобов’язав роботодавця дотримуватися трудових прав.

У Китаї суд ухвалив прецедентне рішення: роботодавці не можуть використовувати штучний інтелект як підставу для звільнення працівників. Його розглядають як важливий крок у захисті трудових прав на тлі стрімкої автоматизації.

Суд середньої інстанції міста Ханчжоу став на бік працівника технологічної компанії, якого замінили великою мовною моделлю, а згодом звільнили після вимоги покращити умови праці.

Обставини справи

Позивач, відомий лише за прізвищем Чжоу, у 2022 році обійняв посаду керівника контролю якості із зарплатою близько 25 тисяч юанів на місяць. Його завданням було перевіряти результати роботи систем штучного інтелекту та відсіювати незаконний або такий, що порушує приватність, контент.

Згодом компанія впровадила велику мовну модель, яка фактично перебрала на себе його функції. Працівника перевели на нижчу посаду зі зменшеною зарплатою — приблизно 15 тисяч юанів.

Після відмови погодитися з пониженням трудовий договір із ним розірвали.

Рішення суду

Суд встановив, що роботодавець не мав законних підстав для звільнення. Зокрема, компанія не довела:

скорочення штату через економічні труднощі;

або інших обставин, які унеможливлюють продовження трудових відносин.

Таким чином, саме використання штучного інтелекту не може бути підставою для припинення трудового договору.

Як розгорталася справа

Компанія пояснювала свої дії «організаційною реструктуризацією» та запропонувала Чжоу компенсацію — понад 311 тисяч юанів. Він відмовився і звернувся до арбітражу, вказує Independent.

Арбітражна комісія визнала звільнення незаконним і підтримала вимогу працівника щодо більшої компенсації. Це рішення підтвердив і суд першої інстанції. Після апеляції остаточне рішення ухвалив суд у Ханчжоу, який знову став на бік працівника.

