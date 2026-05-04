63 млн гривень збитків – у Вінниці викрили оборудку з нерухомістю профспілок

Серед фігурантів — колишній керівник «Укрпрофтур», одному з підозрюваних обрали запобіжний захід із заставою 20 млн гривень.

У Вінниці правоохоронці викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють у незаконному відчуженні об’єктів нерухомості профспілок. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у межах кримінального провадження про підозру повідомлено сімом особам. Серед них — колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» та посадовці ПрАТ «Вінницятурист». Їм інкримінують участь у злочинній організації та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему поетапного виведення майна профспілок у приватну власність через підконтрольні структури. Зокрема, туристичний комплекс «Поділля» у Вінниці відчужували частинами за заниженою вартістю, що дало змогу фактично передати об’єкт у приватні руки за ціною, значно нижчою за ринкову.

За висновками експертизи, державі завдано понад 63 млн грн збитків.

Колишнього керівника ПрАТ «Укрпрофтур» затримано. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Щодо інших підозрюваних питання обрання запобіжних заходів наразі вирішується.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

