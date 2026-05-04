Суддю КЦС ВС Максима Тітова обрали представником до Великої Палати Верховного Суду

У КЦС ВС обрали представника до Великої Палати ВС.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду 4 травня відбулися збори суддів. На порядку денному було питання про обрання представника до Великої Палати Верховного Суду.

На посаду претендували судді Віктор Пророк та Максим Тітов.

За результатами таємного голосування до складу Великої Палати Верховного Суду обрано суддю Максима Тітова.

