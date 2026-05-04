  1. Суд інфо

Суддю КЦС ВС Максима Тітова обрали представником до Великої Палати Верховного Суду

13:18, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У КЦС ВС обрали представника до Великої Палати ВС.
Суддю КЦС ВС Максима Тітова обрали представником до Великої Палати Верховного Суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду 4 травня відбулися збори суддів. На порядку денному було питання про обрання представника до Великої Палати Верховного Суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На посаду претендували судді Віктор Пророк та Максим Тітов.

За результатами таємного голосування до складу Великої Палати Верховного Суду обрано суддю Максима Тітова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Палата Верховного Суду КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

«Бусифікація» vs закон: чи зможуть 30 кроків Міноборони зупинити силові конфлікти під час мобілізації

Влада намагається цифровізувати процес мобілізації, але поки реєстри не ідеальні, на вулицях триває силове протистояння, за яке ніхто не хоче брати відповідальність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]