  1. В Україні

Переклади документів для оцінювання повсякденного функціонування без оплати – що потрібно знати українцям за кордоном

14:11, 4 травня 2026
Переклад документів для оцінювання функціонування за кордоном можна засвідчити безкоштовно в консульствах.
Українці за кордоном можуть без консульського збору засвідчити переклад документів, необхідних для направлення на оцінювання повсякденного функціонування, у закордонних дипломатичних установах України. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Громадяни України, які перебувають за межами держави та готують документи для проходження оцінювання повсякденного функціонування, можуть звернутися до посольств або консульств України для засвідчення правильності перекладу документів українською мовою без сплати консульського збору.

У МОЗ уточнюють, що безкоштовне засвідчення стосується саме перекладів документів, які подаються для направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Йдеться, зокрема, про медичні довідки, документи щодо стану здоров’я та функціональних обмежень, а також інші супровідні документи, якщо вони входять до пакета подання.

Скористатися послугою можуть громадяни України, які перебувають за кордоном, або їхні законні чи уповноважені представники.

Перед зверненням рекомендується уточнити вимоги в конкретній закордонній дипломатичній установі — порядок запису, формат документів, а також вимоги до оригіналів або копій.

Під час подачі документів необхідно вказати, що вони призначені для направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

У міністерстві підкреслюють, що звільнення від консульського збору діє виключно для засвідчення правильності перекладу документів, які використовуються саме в цій процедурі.

