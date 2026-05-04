  1. В Украине

Бесплатный перевод документов для оценки повседневной жизнедеятельности — что нужно знать украинцам, проживающим за рубежом

14:11, 4 мая 2026
Перевод документов для оценки повседневного функционирования за рубежом можно заверить бесплатно в консульствах.
Украинцы за рубежом могут без уплаты консульского сбора заверить перевод документов, необходимых для направления на оценку повседневного функционирования, в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Граждане Украины, которые находятся за пределами страны и готовят документы для прохождения оценки повседневного функционирования, могут обратиться в посольства или консульства Украины для заверения правильности перевода документов на украинский язык без уплаты консульского сбора.

В Минздраве уточняют, что бесплатное заверение касается именно переводов документов, которые подаются для направления на оценку повседневного функционирования. Речь идет, в частности, о медицинских справках, документах о состоянии здоровья и функциональных ограничениях, а также других сопроводительных документах, если они входят в пакет подачи.

Воспользоваться услугой могут граждане Украины, находящиеся за рубежом, или их законные или уполномоченные представители.

Перед обращением рекомендуется уточнить требования в конкретном зарубежном дипломатическом учреждении — порядок записи, формат документов, а также требования к оригиналам или копиям.

При подаче документов необходимо указать, что они предназначены для направления на оценку повседневного функционирования.

В министерстве подчеркивают, что освобождение от консульского сбора действует исключительно в отношении заверения правильности перевода документов, используемых именно в этой процедуре.

