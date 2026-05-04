  1. В мире

В Австралии готовят закон, который обяжет Google, Meta и TikTok платить за новостной контент

14:47, 4 мая 2026
Платформы будут иметь выбор: заключать соглашения с медиа или платить до 2,25% дохода на поддержку журналистики.
Австралийское правительство представило новые правила, которые могут изменить отношения между медиа и технологическими гигантами. Речь идет о законопроекте, который обяжет такие компании, как Google, Meta и TikTok, платить местным новостным изданиям за использование их материалов.

Инициатива называется News Bargaining Incentive и сейчас вынесена на общественное обсуждение. По словам премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, новые правила призваны закрыть лазейки в законодательстве, которые позволяли платформам фактически не платить за контент медиа, хотя именно новости часто привлекают пользователей на их сервисы.

Суть предложения проста: если компании не договариваются с редакциями напрямую, им придется заплатить специальный сбор. Его размер может составить около 2,25% от дохода, который платформа получает в Австралии. Эти средства планируют направлять обратно в медиа-сектор, чтобы поддержать журналистику.

В то же время правительство стимулирует именно заключение соглашений с медиа, указывает Independent. Если компании будут сотрудничать с крупными традиционными изданиями или меньшими редакциями, часть этого сбора им могут компенсировать, причем в некоторых случаях даже с «бонусом». Такая модель была разработана после консультаций с самими технологическими компаниями.

Власти объясняют: без стабильного финансирования независимые медиа ослабевают, а это напрямую влияет на качество демократии. «Журналисты — основа медиа-сектора, именно они обеспечивают общество важной информацией», — подчеркнул Албанизи, добавив, что правительство и дальше будет поддерживать национальные медиа.

Министр связи Аника Веллс заявила, что сейчас как никогда важно гарантировать журналистам ресурсы для работы. В свою очередь министр финансовых услуг Даниел Мулино подчеркнул: крупные платформы должны не только распространять новости, но и быть полноценными партнерами медиа.

Ожидается, что законопроект внесут в парламент летом — ориентировочно в июле или августе. Пока Google, Meta и TikTok официально не прокомментировали эту инициативу.

закон Австралия

