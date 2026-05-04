В Украине клевета больше не является преступлением: как это регулируется сейчас и что показывает практика G7

Как Украина и страны G7 по-разному наказывают за клевету.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине клевета была декриминализирована еще в 2001 году с принятием нового Уголовного кодекса. До этого за распространение заведомо ложной информации, порочащей лицо, могла наступать уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

В настоящее время вопросы распространения недостоверной информации регулируются нормами Гражданского кодекса Украины. В частности, лицо, в отношении которого распространены ложные сведения, имеет право требовать их опровержения, ответа, а также возмещения морального вреда. Опровержение недостоверной информации осуществляется лицом, которое ее распространило, а если такое лицо неизвестно, физическое лицо, право которого нарушено, может обратиться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности этой информации и ее опровержении.

Кроме того, суд может запретить распространение материалов с недостоверной информацией или даже изъять тираж, если нарушение невозможно устранить.

В то же время, как отмечают в Исследовательской службе Верховной Рады, в украинском законодательстве не используется само понятие «клевета».

Международный опыт демонстрирует иной подход. В большинстве стран G7 и Польше клевета остается уголовным правонарушением. В частности, уголовная ответственность предусмотрена в Германии, Франции, Италии, Канаде, Японии и США (на уровне отдельных штатов). Исключением является Великобритания, где клевета считается исключительно гражданским правонарушением. Что касается США, то там уголовная ответственность за клевету определяется на уровне законодательных актов отдельных штатов. При этом на федеральном уровне не существует законов, устанавливающих уголовную ответственность за клевету. Многие законы штатов США в части установления уголовной ответственности за клевету были признаны неконституционными или никогда не применялись, даже если они не были отменены.

В большинстве этих государств уголовная ответственность за клевету наступает при условии, что распространенная о другом лице клеветническая информация является ложной. Правдивость же распространенной информации исключает уголовную ответственность, и об этом прямо указано в уголовных кодексах (Германия, Польша, Италия, Канада, Япония). При этом в США запрет на преследование за правдивые высказывания установил Верховный суд США.

Усиление уголовной ответственности зависит:

от того, знало ли лицо, распространившее клеветническую информацию, о ее ложности (Германия, Канада);

от того, является ли потерпевшим лицо, осуществляющее политическую деятельность (Германия, Италия);

от того, распространена ли клеветническая информация через медиа (Польша, Италия);

Виды уголовной ответственности, которые могут применяться за совершение клеветы:

лишение свободы на определенный срок (Германия, Франция, Польша, Италия, Канада, Япония, США);

ограничение свободы на определенный срок (Польша);

штраф (Германия, Франция, Польша, Италия, Япония, США);

общественные работы (США).

Во Франции наряду с основным видом уголовной ответственности установлены также дополнительные наказания:

запрет владеть или носить оружие, подлежащее разрешению, сроком до трех лет;

конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащих осужденному или которыми он свободно распоряжается;

конфискация вещи, которая была использована или предназначена для совершения правонарушения, либо вещи, являющейся его результатом;

общественные работы сроком от двадцати до ста двадцати часов;

обязанность пройти, при необходимости за собственный счет, курс гражданского образования.

В Японии дополнительным к основному наказанию является лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Несмотря на это, отмечают в Исследовательской службе ВРУ, в проанализированных государствах возмещение вреда, причиненного вследствие распространения о лице недостоверной информации (клеветы), осуществляется также в рамках гражданского законодательства. При этом в Канаде дела о клевете чаще всего рассматриваются в порядке гражданского, а не уголовного судопроизводства.

Тем не менее, во многих странах продолжается дискуссия о целесообразности криминализации клеветы. По мнению экспертов Польши и Италии, криминализация клеветы противоречит признанным международным стандартам (решениям ЕСПЧ и рекомендациям Совета Европы, ОБСЕ и ООН), в частности когда речь идет о применении уголовного наказания в виде лишения свободы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.