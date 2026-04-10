В Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения информации, распространенной в интернете

В Раде предлагают обновить правила защиты репутации и опровержения информации.

В Верховной Раде 9 апреля зарегистрирован новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150, который предусматривает, в частности, существенное обновление книги второй — в части защиты личных неимущественных прав.

Документ предлагает модернизировать так называемый репутационно-информационный блок, сделав его более детализированным и процессуально удобным для применения на практике. В частности, речь идет об уточнении правил относительно распространения информации, ее опровержения, права на ответ и компенсации вреда.

Одной из ключевых новелл является новая редакция статьи 294, которая четко определяет, что считается «распространением информации». В частности, им признается сообщение сведений третьему лицу, тогда как передача информации только самому лицу не подпадает под это понятие. Также обращение в правоохранительные органы для проверки информации не считается ее распространением.

Проект уточняет, что оценочные суждения не подлежат опровержению.

Отдельно детализирован механизм опровержения недостоверной информации. Устанавливаются также правила для опровержения информации в медиа, документах, архивах и в интернете, а также сроки и порядок таких действий.

Кроме того, законопроект кодифицирует:

право на ответ (статья 295);

право на примирение, включая извинение (статья 296);

Так, если действующая ст. 277 оставляет многие вопросы судебной практике, то предложенные законопроектом ст. 294–295 максимально детализируют регламент и фактически прописывают «процедурную инструкцию» для споров.

Кроме того, вводится процессуальная дисциплина. Если ранее сроки опровержения недостоверной информации не были прописаны, то теперь есть четкие сроки: до 14 дней на опровержение; сроки по решению суда.

В частности, статья 294 о праве на опровержение предусматривает следующее:

Лицо, личное право которого нарушено вследствие распространения о нем недостоверной информации, имеет право на опровержение такой информации. Недостоверной является информация, которая не соответствует действительности и/или изложена неправдиво. Оценочные суждения не подлежат опровержению и/или доказыванию их достоверности. Информация является распространенной, если она сообщена третьему лицу. Сообщение информации только лицу, которого она касается, не является распространением информации. Сообщение недостоверной информации о лице в письмах, заявлениях, жалобах, иных формах обращения в правоохранительные органы с целью проверки такой информации не является распространением информации.

Распространенная информация не может нарушать презумпцию невиновности.

Информация считается распространенной о лице, если из нее можно достоверно установить, что она касается этого лица. Опровержение недостоверной информации осуществляет лицо, которое распространило такую информацию.

Если лицо, распространившее недостоверную информацию, неизвестно, лицо, личное право которого нарушено, может обратиться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и/или ее опровержения.

Недостоверную информацию опровергают тем же способом, которым она была распространена. Если опровержение недостоверной информации тем же способом невозможно, его осуществляют способом, приближенным к способу распространения недостоверной информации, с учетом достижения максимальной эффективности опровержения, в частности охвата максимального количества лиц, воспринявших распространенную недостоверную информацию.

Способ опровержения должен обеспечивать восприятие того, что распространенная информация является опровержением.

Способ опровержения может определять закон, суд или соглашение между лицом, распространившим недостоверную информацию, и лицом, личное право которого нарушено распространением недостоверной информации.

Недостоверную информацию, изложенную в документе, опровергают способом отзыва или отмены такого документа, его дальнейшего уничтожения в установленном порядке, а при необходимости — издания (принятия) нового документа, в котором отсутствует такая недостоверная информация.

Недостоверную информацию, приведенную в архивном документе, опровергают способом приобщения к такому документу письменного опровержения, которое является его неотъемлемой частью.

Недостоверную информацию, размещенную в материалах медиа, опровергают в том же медиа в порядке, установленном законом.

Если опровержение в том же медиа невозможно вследствие его прекращения, его осуществляют в другом медиа, аналогичном по сфере, виду, формату деятельности и территории вещания, за счет лица, которое распространило недостоверную информацию.

Недостоверную информацию, распространенную в сети Интернет, опровергают способом, которым была распространена такая информация, или иным способом, обеспечивающим доступность опровержения для пользователей, имевших доступ к недостоверной информации, подлежащей опровержению.

Опровержение должно быть доступным в течение срока, не меньшего, чем срок доступа к недостоверной информации, подлежащей опровержению.

10. Недостоверную информацию опровергают независимо от вины лица, которое распространило такую информацию.

11. Недостоверную информацию опровергают незамедлительно, не позднее четырнадцати дней с момента получения требования об опровержении, кроме случаев, предусмотренных законом.

Опровержение недостоверной информации по решению суда осуществляется в срок, определенный судом.

Если судебным решением, которое приобрело статус окончательного, отказано в признании информации недостоверной и ее опровержении, лицо, заявлявшее требование, возмещает расходы, связанные с таким опровержением.

12. Особенности опровержения недостоверной информации устанавливает закон.

Статья 295 о праве на ответ предусматривает, что:

Лицо, личное право которого нарушено вследствие распространения в отношении него информации, имеет право на ответ.

Право на ответ заключается в возможности изложения собственной позиции относительно распространенной информации и обстоятельств нарушения личного права.

Ответ предоставляет лицо, личное право которого нарушено вследствие распространения информации. Право на ответ осуществляется способом, определенным статьей 294 настоящего Кодекса. Право на ответ осуществляется независимо от вины лица, распространившего информацию. Право на ответ осуществляется независимо от достоверности информации, распространением которой нарушено личное право лица. Право на ответ осуществляется независимо от того, было ли применено право на опровержение недостоверной информации. Сокращение или иные изменения в ответе без согласия лица, предоставляющего ответ, запрещены. Ответ не должен нарушать личное право другого лица, содержать высказывания, разжигающие вражду или ненависть, или иную информацию, распространение которой запрещено Конституцией Украины, настоящим Кодексом и/или иным законом. Особенности осуществления права на ответ устанавливает закон.

