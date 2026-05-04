В Испании во время жары будут штрафовать кафе и рестораны за работу террас

Заведения будут вынуждены приостанавливать работу на открытом воздухе при температуре 40 °C.

Фото: The Village

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Испании бары, кафе и рестораны будут обязаны прекращать обслуживание на открытых террасах во время периодов экстремальной жары. Такое правило вводится для защиты работников гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает Independent.

Соответствующую поправку к Национальному трудовому соглашению в секторе гостеприимства (ALEH) подписали 13 апреля. Документ предусматривает учет климатических условий как фактора организации работы.

Изменения согласовали профсоюзы FeSMC-UGT и CCOO Servicios вместе с ассоциациями работодателей Hostelería de España и CEHAT.

Согласно новым правилам, закрытие открытых террас будет вводиться в случаях, когда Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) объявляет оранжевый или красный уровень опасности из-за жары.

Ограничения направлены на защиту работников в условиях все более высоких температур. В южных регионах страны в июле и августе температура может достигать 40°C.

Согласно положению, закрытые помещения останутся открытыми, а предприятиям, нарушающим правила, грозят штрафы за нарушение законов об охране здоровья и безопасности труда на сумму более 50 000 евро (43 000 фунтов стерлингов)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.