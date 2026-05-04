63 млн гривен убытков — в Виннице раскрыли махинацию с недвижимостью профсоюзов

12:23, 4 мая 2026
Среди фигурантов — бывший руководитель «Укрпрофтур», одному из подозреваемых назначена мера пресечения в виде залога в размере 20 млн гривен.
В Виннице правоохранители разоблачили преступную организацию, участников которой подозревают в незаконном отчуждении объектов недвижимости профсоюзов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в рамках уголовного производства о подозрении сообщено семи лицам. Среди них — бывший руководитель ЧАО «Укрпрофтур» и должностные лица ЧАО «Винницатурист». Им инкриминируют участие в преступной организации и растрату имущества в особо крупных размерах.

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему поэтапного вывода имущества профсоюзов в частную собственность через подконтрольные структуры. В частности, туристический комплекс «Подолье» в Виннице отчуждали частями по заниженной стоимости, что позволило фактически передать объект в частные руки по цене, значительно ниже рыночной.

По заключению экспертизы, государству нанесен ущерб в размере более 63 млн грн.

Бывший руководитель ЧАО «Укрпрофтур» задержан. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. В отношении других подозреваемых вопрос об избрании мер пресечения в настоящее время решается.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

