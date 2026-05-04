Не абитуриенты, а «охотники за тестами»: часть людей приходит на НМТ ради фото заданий

В Украине накануне основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) фиксируют новую тенденцию, которая вызывает обеспокоенность организаторов и педагогов. Речь идет о появлении в интернете отдельных тестовых заданий или их интерпретаций, что порождает дискуссии о честности экзамена и возможных «сливах».

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко указывает, что в Украине сформировалась целая группа людей, которые не являются реальными поступающими, но регистрируются на НМТ и приходят на тестирование исключительно для того, чтобы сфотографировать задания.

Она пояснила, что появление отдельных вопросов в сети не свидетельствует об утечке тестов. Чаще всего это воспроизведенные по памяти задания, которые содержат неточности или искажения. Именно из-за этого учителя иногда возмущаются странными формулировками, хотя впоследствии выясняется, что таких заданий в реальных тестах не было.

Вакуленко подчеркнула, что во время каждой сессии используют разные варианты тестовых подборок. Поэтому отслеживание материалов, которые появляются в интернете, не имеет смысла для поступающих и не дает им никаких преимуществ.

Отдельно она подчеркнула, что во временных экзаменационных центрах действует жесткий контроль. Участников, которые пользуются телефонами или другими устройствами, сразу отстраняют — для них вступительная кампания фактически завершается.

В то же время бесплатный характер НМТ, гарантированный государством, усложняет ситуацию. Как отметила Вакуленко в интервью УП, именно это позволяет посторонним лицам регистрироваться и использовать тестирование не по назначению.

Ранее в УЦОКО призывали абитуриентов не доверять сомнительным подборкам тестов в сети, поскольку они не соответствуют реальному содержанию НМТ и могут навредить подготовке.

Как известно, основная сессия НМТ-2026 продлится с 20 мая по 25 июня, дополнительная — с 17 по 24 июля.