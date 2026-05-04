  1. В Украине

Не абитуриенты, а «охотники за тестами»: часть людей приходит на НМТ ради фото заданий

11:47, 4 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Центре оценивания заявляют: опубликованные в сети тесты не соответствуют реальным.
Не абитуриенты, а «охотники за тестами»: часть людей приходит на НМТ ради фото заданий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине накануне основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) фиксируют новую тенденцию, которая вызывает обеспокоенность организаторов и педагогов. Речь идет о появлении в интернете отдельных тестовых заданий или их интерпретаций, что порождает дискуссии о честности экзамена и возможных «сливах».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко указывает, что в Украине сформировалась целая группа людей, которые не являются реальными поступающими, но регистрируются на НМТ и приходят на тестирование исключительно для того, чтобы сфотографировать задания.

Она пояснила, что появление отдельных вопросов в сети не свидетельствует об утечке тестов. Чаще всего это воспроизведенные по памяти задания, которые содержат неточности или искажения. Именно из-за этого учителя иногда возмущаются странными формулировками, хотя впоследствии выясняется, что таких заданий в реальных тестах не было.

Вакуленко подчеркнула, что во время каждой сессии используют разные варианты тестовых подборок. Поэтому отслеживание материалов, которые появляются в интернете, не имеет смысла для поступающих и не дает им никаких преимуществ.

Отдельно она подчеркнула, что во временных экзаменационных центрах действует жесткий контроль. Участников, которые пользуются телефонами или другими устройствами, сразу отстраняют — для них вступительная кампания фактически завершается.

В то же время бесплатный характер НМТ, гарантированный государством, усложняет ситуацию. Как отметила Вакуленко в интервью УП, именно это позволяет посторонним лицам регистрироваться и использовать тестирование не по назначению.

Ранее в УЦОКО призывали абитуриентов не доверять сомнительным подборкам тестов в сети, поскольку они не соответствуют реальному содержанию НМТ и могут навредить подготовке.

Как известно, основная сессия НМТ-2026 продлится с 20 мая по 25 июня, дополнительная — с 17 по 24 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальный мультипредметный тест (НМТ)

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Заработные платы, оправдательные приговоры и тимбилдинг в Кракове: что ВСК узнала от руководителя аппарата ВАКС

Что установила комиссия Власенко-Бужанского из объяснений Богдана Крикливенко.

Кабмин обновил правила получения кэшбэка: сколько денег украинцы заработают по новому порядку

Постановлением Кабмина установлены ставки кэшбэка и предельные сроки его начисления.

«Бусификация» vs закон: смогут ли 30 шагов Минобороны остановить силовые конфликты при мобилизации

Власть пытается цифровизировать процесс мобилизации, но пока реестры не идеальны, на улицах продолжается силовое противостояние, за которое никто не хочет брать ответственность.

В Раде указывают на риски избирательного подхода в законопроекте о пожизненных пенсиях военнослужащим по инвалидности

Пенсии военнослужащим перепишут, но эксперты указали на слабые места законопроекта.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]