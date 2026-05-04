Украинские дроны могут пролететь на параде в Москве 9 мая, — Зеленский

11:46, 4 мая 2026
По словам Президента, это лето станет решающим для дальнейшего развития войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего развития войны, поскольку именно летом Россия будет решать, продолжать ли эскалацию или переходить к дипломатическим шагам.

По словам главы государства, Украина вместе с партнерами должна усиливать давление на Россию, чтобы склонить ее к переговорам. Одним из ключевых инструментов он назвал санкции.

Президент также обратил внимание на подготовку к традиционному параду 9 мая в России. По его словам, в этом году на нем не будет представлено военной техники, что может свидетельствовать об ослаблении возможностей страны.

«Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, отметил Президент, украинские дроны также могут пролететь на этом параде.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за принятие 20-го пакета санкций против России, который охватывает нефтяной сектор, промышленность и банковскую систему.

«Мы должны продолжать это давление и подталкивать Россию к дипломатическим путям», — подчеркнул Президент.

Лента новостей

