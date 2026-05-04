Амстердам выступил против бургеров из мяса и дешевых авиаперелетов, а с улиц убрали рекламу

12:41, 4 мая 2026
Амстердам запретил рекламу мяса и продуктов, связанных с ископаемым топливом, в публичном пространстве.
Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью запретила публичную рекламу мяса и продуктов, связанных с ископаемым топливом. С 1 мая с городских билбордов, трамвайных остановок и станций метро исчезли объявления о бургерах, бензиновых автомобилях и авиаперелетах. Об этом сообщает BBC.

Вместо этого в публичном пространстве теперь появляется реклама культурных событий — в частности музеев и концертов. Эти цели предусматривают, что нидерландская столица станет углеродно-нейтральной к 2050 году, а местные жители за этот же период сократят потребление мяса вдвое.

Инициаторы решения подчеркивают, что город не должен получать прибыль от рекламы, которая противоречит его экологической политике. Они считают, что ограничения снизят импульсивные покупки и изменят общественные нормы потребления.

В то же время представители мясной и туристической индустрий критикуют запрет. Нидерландская ассоциация мясной промышленности, которая представляет отрасль, недовольна этим шагом, называя его «нежелательным способом влияния на поведение потребителей». А Нидерландская ассоциация туристических агентств и туроператоров заявляет, что запрет на рекламу отпусков, включающих авиаперелеты, является непропорциональным ограничением коммерческой свободы компаний.

Несмотря на это, кампейнеры надеются, что нидерландский подход — объединение мяса и ископаемого топлива — станет юридическим и политическим образцом, который смогут копировать другие.

Также некоторые исследователи настроены осторожно оптимистично, например, профессор Йорейнтье Маккенбах, эпидемиолог — медицинский специалист, изучающая закономерности здоровья в популяциях. Она называет шаг Амстердама «фантастическим природным экспериментом».

«Если мы видим рекламу фастфуда повсюду, это нормализует потребление и поведение быстрого питания», — говорит Маккенбах. «Поэтому если мы уберем такие сигналы из нашего публичного жизненного пространства, это также повлияет на социальные нормы».

Она ссылается на исследование, которое утверждает, что запрет рекламы junk food в лондонском метро в 2019 году привел к тому, что меньше людей покупали такие продукты в столице Великобритании.

Подобные инициативы уже появляются и в других городах. В частности, ранее ограничения на рекламу мяса и ископаемого топлива ввели Харлем, Утрехт и Неймеген, а десятки городов в мире уже ограничивают рекламу продуктов с высоким уровнем выбросов.

