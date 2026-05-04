Амстердам виступив проти проти бургерів з м’яса і дешевих авіаперельотів, а з вулиць прибрали рекламу

12:41, 4 травня 2026
Амстердам заборонив рекламу м’яса та продуктів, пов’язаних із викопним паливом у публічному просторі.
Амстердам став першою столицею у світі, яка повністю заборонила публічну рекламу м’яса та продуктів, пов’язаних із викопним паливом. Із 1 травня з міських білбордів, трамвайних зупинок і станцій метро зникли оголошення про бургери, бензинові автомобілі та авіаперельоти. Про це повідомляє BBC.

Натомість у публічному просторі тепер з’являється реклама культурних подій — зокрема музеїв і концертів. Ці цілі передбачають, що нідерландська столиця стане вуглецево-нейтральною до 2050 року, а місцеві жителі за цей самий період скоротять споживання м’яса вдвічі.

Ініціатори рішення наголошують, що місто не повинно отримувати прибуток від реклами, яка суперечить його екологічній політиці. Вони вважають, що обмеження зменшить імпульсивні покупки та змінить суспільні норми щодо споживання.

Водночас представники м’ясної та туристичної індустрій критикують заборону. Нідерландська асоціація м’ясної промисловості, яка представляє галузь, незадоволена цим кроком, який вона називає «небажаним способом впливу на поведінку споживачів». А Нідерландська асоціація туристичних агентів і туроператорів заявляє, що заборона на рекламу відпусток, які включають авіаперельоти, є непропорційним обмеженням комерційної свободи компаній.

Попри це, еампейнери сподіваються, що нідерландський підхід — поєднання м’яса та викопного палива — стане юридичним і політичним зразком, який зможуть копіювати інші.

Також деякі дослідники налаштовані обережно оптимістично, наприклад, професорка Йорейнтьє Маккенбах, епідеміологиня — медичний фахівець, яка вивчає закономірності здоров’я в популяціях. Вона називає крок Амстердама «фантастичним природним експериментом».

«Якщо ми бачимо рекламу фастфуду всюди, це нормалізує споживання та поведінку швидкого харчування», — каже Маккенбах. «Тому якщо ми приберемо такі сигнали з нашого публічного життєвого середовища, це також матиме вплив на соціальні норми».

Вона посилається на дослідження, яке стверджує, що заборона реклами junk food у лондонському метро у 2019 році призвела до того, що менше людей купували такі продукти в столиці Великої Британії.

Подібні ініціативи вже з’являються і в інших містах. Зокрема, раніше обмеження на рекламу м’яса та викопного палива запровадили Гарлем, Утрехт і Неймеген, а десятки міст у світі вже обмежують рекламу продуктів із високим рівнем викидів.

