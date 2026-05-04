Українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня, —Зеленський

11:46, 4 травня 2026
За словами Президента, це літо стане вирішальним для подальшого розвитку війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку війни, оскільки саме влітку Росія вирішуватиме, чи продовжувати ескалацію, чи переходити до дипломатичних кроків.

За словами глави держави, Україна разом із партнерами має посилювати тиск на Росію, щоб схилити її до переговорів. Одним із ключових інструментів він назвав санкції.

Президент також звернув увагу на підготовку до традиційного параду 9 травня в Росії. За його словами, цьогоріч на ньому не буде представлено військову техніку, що може свідчити про ослаблення можливостей країни.

«Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутності озброєння на параді», - підкреслив Зеленський.

Водночас, зазначив Президент, українські дрони також можуть пролетіти на цьому параді.

Глава держави подякував європейським партнерам за ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, який охоплює нафтовий сектор, промисловість і банківську систему.

«Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів», — підкреслив Президент.

