Смена адреса военнообязанного – когда необходимо обратиться в ТЦК перед регистрацией

12:05, 4 мая 2026
Процедура зависит от того, меняется ли центр комплектования.
Центр предоставления административных услуг Береговского городского совета разъяснил порядок смены зарегистрированного места жительства для военнообязанных. Процедура отличается в зависимости от того, меняется ли ТЦК и СП.

В случае, если новый адрес относится к зоне обслуживания другого ТЦК и СП, необходимо сначала обратиться в соответствующий центр по новому месту жительства для постановки на воинский учет. После этого следует получить отметку в бумажном военно-учетном документе или внести соответствующую информацию в электронный документ. Далее необходимо обратиться в ЦНАП для регистрации места жительства и подать военно-учетный документ в качестве подтверждения нахождения на учете по новому месту. Такой порядок определен пунктом 54 Порядка №1487 и приложением 16 к нему.

Если же новый адрес находится в пределах зоны обслуживания того же ТЦК и СП, лицо может сразу обратиться в ЦНАП для регистрации места жительства. При этом необходимо подать военно-учетный документ, подтверждающий нахождение на учете, а также уведомить ТЦК и СП об изменении адреса в семидневный срок — через приложение «Резерв+», ЦНАП или непосредственно в центре комплектования. Это предусмотрено пунктами 23 и 54 Порядка №1487.

В ЦНАП отмечают, что для смены места регистрации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо иметь военно-учетный документ. Если смена регистрации предполагает смену ТЦК и СП, сначала нужно встать на учет по новому месту жительства — без этого регистрацию не проведут.

В то же время разрешение ТЦК и СП на смену места жительства больше не требуется, однако обязанность встать на учет сохраняется. Обращаться в прежний ТЦК и СП для снятия с учета не нужно — это происходит автоматически после постановки на учет по новому месту жительства.

