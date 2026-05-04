50 000 и 7 000 грн детской помощи: сколько семей уже получили деньги в 2026 году
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что почти 170 тысяч семей получили выплаты «детской помощи» в рамках обновленной системы поддержки, которая заработала с этого года.
Во время беременности и родов
Единовременную помощь при рождении ребенка в размере 50 тыс. грн начислено почти 28 тыс. женщинам, которые родили детей с 1 января 2026 года.
Помощь в связи с беременностью и родами получили почти 20 тыс. женщин. Это 7000 грн ежемесячной поддержки в период до и после родов.
Во время ухода за ребенком
Выплаты по уходу за ребенком до 1 года уже получили более 114 тыс. семей. С начала этого года это 7 тыс. грн ежемесячно в первый год жизни ребенка.
Средства по программе «єЯсла» начислены уже более 5 280 семьям. Это 8 тыс. грн ежемесячно для матери, отца или опекуна, которые возвращаются к работе после достижения ребенком 1 года. Средства можно использовать для оплаты услуг по уходу за детьми, образовательных услуг и ухода, а также средств личного обслуживания.
Правительство продолжает улучшать систему «детских» выплат. С марта можно открыть спецсчет в Ощадбанке. Сейчас завершается работа, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Дию и получить в рамках одной карты. Также готовится решение о пересмотре сроков использования средств.
