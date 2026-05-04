Мужчина обратился в полицию по поводу ограбления, а заодно получил штраф от ТЦК за отказ от прохождения ВЛК – обстоятельства дела

Дзержинский районный суд Харькова отказал в отмене штрафа за отказ от прохождения ВЛК в РТЦК.

Дзержинский районный суд города Харькова отказал в удовлетворении административного иска о признании противоправным и отмене постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки о привлечении к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела № 638/4912/25

Согласно материалам дела, 7 марта 2025 года истца, который находился в Харьковском районном управлении полиции №3 для ознакомления с материалами уголовного производства, возбужденного по факту ограбления его квартиры и подделки документов с целью ее присвоения, задержали и доставили в ТЦК. 8 марта 2025 года оператором мобилизационного отдела РТЦК был составлен протокол № 625 об административном правонарушении, а временно исполняющим обязанности начальника РТЦК — постановление № 626, которым истец привлечен к ответственности по части 3 статьи 210-1 КУоАП и наложен штраф в размере 25 500 гривен.

Основанием для привлечения к ответственности стало то, что во время проверки документов истцу было предложено пройти военно-медицинскую комиссию для определения степени годности к военной службе, однако он отказался от прохождения ВМК.

Истец обжаловал постановление, утверждая, что он имеет ограниченную годность, уже предоставлял соответствующие документы в ТЦК в 2022 году, имеет право пройти ВЛК в самостоятельно выбранном медицинском учреждении до 5 июня 2025 года и не отказывался от прохождения комиссии. Он также указывал на нарушение формы постановления, отсутствие полномочий у лица, его подписавшего (и. о. начальника), и отсутствие доказательств.

Суд, изучив материалы дела, отзыв ответчика и ответ истца на отзыв, пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Суд установил, что на дату совершения правонарушения (8 марта 2025 года) в Украине действовал особый период в связи с введением военного положения. В соответствии с законодательством, граждане Украины обязаны выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности являться по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Суд указал, что действующее законодательство не предусматривает возможности правомерного отказа от выполнения обязанности явиться по вызову и пройти военно-медицинскую комиссию. Субъективная оценка истцом оснований вызова не имеет правового значения. Отказ от прохождения ВЛК, признанный самим истцом, содержит состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 КУоАП.

Суд признал, что постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, квалификация действий истца обоснована, а наложенное взыскание соответствует санкции статьи. Оснований для отмены постановления или прекращения производства по делу об административном правонарушении суд не установил.

Решение суда

В удовлетворении иска о признании противоправным и отмене постановления № 626 от 8 марта 2025 года — отказать.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня его оглашения (или со дня составления полного текста решения).

