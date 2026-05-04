В Украине началась подача отчетов об использовании средств по программе «СветДом»

16:35, 4 мая 2026
Получатели должны подтвердить приобретение и установку оборудования через портал «Дія».
С 4 мая началась подача отчетов об использовании средств по программе «СветДом». Подача осуществляется онлайн — через портал «Дія» в личном кабинете получателя. Соответствующая функция становится доступной после использования средств. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отчет должен подтвердить, что оборудование приобретено, установлено и работает.

Какие документы нужно приложить

Для подачи отчета необходимо загрузить:

  • документы о приобретении (договоры при наличии, накладные или акты приема-передачи);
  • решение совладельцев об утверждении отчета;
  • фотографии установленного оборудования.

Система автоматически проверяет правильность заполнения. В случае ошибок или отсутствия документов пользователь получит уведомление с указанием того, что необходимо исправить.

Условия подачи

Отчет можно подать только после заполнения всех полей, загрузки необходимых документов и подписания квалифицированной электронной подписью. После этого он получает статус «Подан».

Подача отчета является финальным этапом участия в программе и не предусматривает принятия отдельного решения по результатам его рассмотрения.

Сроки для получателей

В соответствии с условиями программы, средства необходимо использовать в течение 45 дней, а отчет подать — в течение 30 дней после установки оборудования, но не позднее 20 декабря 2026 года.

