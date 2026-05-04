В Украине началась подача отчетов об использовании средств по программе «СветДом»
С 4 мая началась подача отчетов об использовании средств по программе «СветДом». Подача осуществляется онлайн — через портал «Дія» в личном кабинете получателя. Соответствующая функция становится доступной после использования средств. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Отчет должен подтвердить, что оборудование приобретено, установлено и работает.
Какие документы нужно приложить
Для подачи отчета необходимо загрузить:
- документы о приобретении (договоры при наличии, накладные или акты приема-передачи);
- решение совладельцев об утверждении отчета;
- фотографии установленного оборудования.
Система автоматически проверяет правильность заполнения. В случае ошибок или отсутствия документов пользователь получит уведомление с указанием того, что необходимо исправить.
Условия подачи
Отчет можно подать только после заполнения всех полей, загрузки необходимых документов и подписания квалифицированной электронной подписью. После этого он получает статус «Подан».
Подача отчета является финальным этапом участия в программе и не предусматривает принятия отдельного решения по результатам его рассмотрения.
Сроки для получателей
В соответствии с условиями программы, средства необходимо использовать в течение 45 дней, а отчет подать — в течение 30 дней после установки оборудования, но не позднее 20 декабря 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.