ГИС не может действовать «по собственной инициативе»: Большая Палата ВС о проверках исполнительных производств

17:06, 4 мая 2026
Проверка законности исполнительного производства должностными лицами государственной исполнительной службы возможна только по жалобе стороны исполнительного производства – БП ВС.
Должностные лица органов государственной исполнительной службы (в том числе директор Департамента ГИС и руководители более высокого уровня) не имеют права по собственной инициативе проверять законность исполнительного производства и отменять постановления государственных исполнителей. Такая проверка возможна исключительно по заявлению (жалобе) участника исполнительного производства.

Как указали в Верховном Суде, такие выводы сделала Большая Палата ВС.

Детали дела

В данном деле заявительница считала противоправными действия руководителя органа ГИС по проверке законности исполнительного производства, в котором она была должницей, поскольку соответствующая проверка проводилась не на основании жалобы участника исполнительного производства, а во исполнение поручения директора Департамента ГИС.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении ее жалобы, поскольку считали, что директор Департамента ГИС может по собственной инициативе осуществлять контроль за решениями, действиями государственного исполнителя при исполнении решений.

Рассматривая это дело, БП ВС отметила, что действующий Закон Украины от 2 июня 2016 года № 1404-VIII «Об исполнительном производстве», в отличие от предыдущего законодательства, ограничивает осуществление контроля за исполнительным производством исключительно обжалованием на основании обращений участников, за исключением исправления грамматических или арифметических ошибок. Это ограничение исключает возможность проведения самостоятельных проверок без наличия формально юридического основания – жалобы, что направлено на обеспечение процессуальной независимости исполнителей в их деятельности, беспристрастности и непредвзятости, а также равенства участников исполнительного производства в таких процедурах.

Определенные элементы ведомственного контроля, предусмотренные прежним законодательством, сохранились в отдельных подзаконных актах, в частности в Инструкции по организации принудительного исполнения решений. Однако эта Инструкция, которая допускает проверки по собственной инициативе, не может расширять предусмотренные законом полномочия по контролю за исполнительным производством, поскольку это противоречит принципам верховенства права и диспозитивности, а также иерархии нормативных актов в системе законодательства.

Большая Палата ВС подчеркнула, что действующий Закон Украины «Об исполнительном производстве», который имеет приоритет в применении, не содержит норм, которые предоставляли бы директору Департамента ГИС или другим должностным лицам полномочия по собственной инициативе пересматривать или отменять постановления государственных исполнителей, принятые в ходе исполнительного производства.

Самостоятельная инициатива должностного лица Департамента ГИС по проверке материалов исполнительного производства, оценке правомерности действий государственного исполнителя или отмене его постановления выходит за пределы предоставленных законом полномочий и является проявлением ultra vires («за пределами полномочий»).

Поскольку в данном деле было установлено, что инициатива проведения проверки исходила не от должностных лиц ГИС, а от участника производства – взыскателя АО «Укрсиббанк», Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу, изменила решения судов первой и апелляционной инстанций, изложив их мотивировочные части в редакции своего постановления, а в остальной части – оставила их без изменений.

Постановление БП ВС от 8 апреля 2026 года по делу № 127/6664/14-ц.

