Два разных преступления и разные наказания: в ТЦК объяснили, чем самовольное оставление части отличается от дезертирства

Основными критериями являются намерение военнослужащего, продолжительность отсутствия и юридическая квалификация действий.

Разница между самовольным оставлением части и дезертирством заключается в намерениях военнослужащего, продолжительности отсутствия и юридической квалификации деяния. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП.

Что такое СЗЧ и дезертирство

Самовольное оставление части (ст. 407 Уголовного кодекса Украины) рассматривается как временное прекращение военной службы без разрешения командования, когда военнослужащий намерен вернуться.

Дезертирство (ст. 408 УК Украины) определяется как уклонение от военной службы с целью окончательно ее оставить.

Ключевые отличия

Намерение (субъективная сторона)

В случае СЗЧ военный может покинуть место службы из-за личных или семейных обстоятельств, конфликта или усталости, но при этом не отказывается от дальнейшего возвращения.

Дезертирство предполагает умысел полностью уклониться от выполнения воинского долга и не возвращаться на службу.

Продолжительность отсутствия

Самовольное отсутствие может носить кратковременный характер. В военное время уголовная ответственность обычно наступает после 3-10 суток отсутствия, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Дезертирство связано с длительным или постоянным отсутствием военнослужащего без намерения вернуться или с неявкой на место службы.

Уголовная ответственность

За самовольное оставление части (ст. 407 УК Украины) в военное время предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

За дезертирство (ст. 408 УК Украины) — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Возможность возвращения

В случае самовольного оставления части возвращение военнослужащего и признание ошибки могут учитываться как обстоятельства, влияющие на смягчение наказания.

Дезертирство квалифицируется как более тяжкое преступление.

В ТЦК отмечают, что правильная квалификация таких действий зависит от обстоятельств каждого конкретного случая.

