В Тернопольской области рекламодателя оштрафовали за дискриминационное объявление о работе

18:29, 4 мая 2026
Объявление о работе было размещено на интернет-платформе.
Госпродпотребслужба Тернопольской области оштрафовала рекламодателя за дискриминационное объявление о работе. Объявление о работе было размещено на одной из интернет-платформ.

В вакансии на должность «Ассистент стоматолога» было указано, что работодатель ищет женщину в возрасте 18–30 лет.

«Такие требования являются нарушением законодательства. Законодательством Украины запрещено указывать в рекламе ограничения или преимущества для людей по возрасту, полу или другим признакам», — заявили в Госпродпотребслужбе.

После рассмотрения жалобы специалисты установили, что объявление действительно является дискриминационным по полу и возрасту. По результатам рассмотрения материалов дела Главным управлением вынесено решение о наложении штрафа.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что объявления о работе не должны содержать дискриминационных требований, поскольку все кандидаты имеют равные права на трудоустройство (за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола).

Что запрещается размещать в рекламе о вакансиях

В соответствии со статьей 24-1 Закона Украины «О рекламе» запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования, которые касаются признаков, не связанных с выполнением работы, в частности:

  • раса, цвет кожи;
  • возраст, пол;
  • состояние здоровья, инвалидность;
  • подозрение или наличие заболевания ВИЧ/СПИД;
  • сексуальная ориентация;
  • политические или религиозные убеждения;
  • членство в профессиональных союзах или других объединениях;
  • этническое и социальное происхождение;
  • семейное положение, имущественное состояние;
  • место проживания;
  • языковые или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона, в рекламе запрещается: приводить утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными и/или разжигают ненависть, вражду или жестокость к отдельным лицам или группам лиц по признаку происхождения человека, его социального или имущественного состояния, возраста, расовой, этнической или национальной принадлежности, пола, сексуальной ориентации, образования, инвалидности, политических взглядов, отношения к религии, по языковому признаку, роду и характеру занятий, месту проживания, по другим признакам, а также такие, которые дискредитируют товары других лиц.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона Украины «О занятости населения» запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях (приеме на работу) указывать требования, определенные частью первой этой статьи, предлагать работу (занятость) только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Частью 3 ст. 17 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» предусмотрено, что работодателям запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать разные требования, отдавая предпочтение одному из полов, требовать от лиц, которые устраиваются на работу, сведения об их личной жизни, планах относительно рождения детей.

