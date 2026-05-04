  В Украине

Кто может получить выписку из Реестра ветеранов и зачем она нужна

19:14, 4 мая 2026
Документ доступен участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников.
Выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны является официальным документом, который подтверждает статус лица как ветерана войны и содержит актуальные данные из государственной информационной базы. Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг Береговского городского совета.

Кто может получить выписку

Документ доступен для следующих категорий граждан:

  • участники боевых действий
  • лица с инвалидностью вследствие войны
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины

Для чего нужна выписка

Выписка используется для:

  • подтверждения статуса при оформлении льгот и социальных гарантий
  • получения административных и социальных услуг
  • подачи документов в государственные и негосударственные учреждения
  • участия в программах поддержки ветеранов
  • оформления компенсаций или льгот на обучение детей ветеранов

Как получить документ

Выписку можно заказать через Центр предоставления административных услуг.

В ЦПАУ отмечают, что данные в выписке формируются на основе информации, внесенной в Реестр, поэтому важно следить за ее актуальностью.

Если в Реестре отсутствуют сведения или есть ошибки, даже при наличии бумажного удостоверения, документ ветерана может не отображаться в приложении «Дія». В таком случае лицо может лишиться возможности воспользоваться соответствующими электронными сервисами.

ветераны документы УБД

