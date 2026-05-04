Кто может получить выписку из Реестра ветеранов и зачем она нужна
Выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны является официальным документом, который подтверждает статус лица как ветерана войны и содержит актуальные данные из государственной информационной базы. Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг Береговского городского совета.
Кто может получить выписку
Документ доступен для следующих категорий граждан:
- участники боевых действий
- лица с инвалидностью вследствие войны
- члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины
Для чего нужна выписка
Выписка используется для:
- подтверждения статуса при оформлении льгот и социальных гарантий
- получения административных и социальных услуг
- подачи документов в государственные и негосударственные учреждения
- участия в программах поддержки ветеранов
- оформления компенсаций или льгот на обучение детей ветеранов
Как получить документ
Выписку можно заказать через Центр предоставления административных услуг.
В ЦПАУ отмечают, что данные в выписке формируются на основе информации, внесенной в Реестр, поэтому важно следить за ее актуальностью.
Если в Реестре отсутствуют сведения или есть ошибки, даже при наличии бумажного удостоверения, документ ветерана может не отображаться в приложении «Дія». В таком случае лицо может лишиться возможности воспользоваться соответствующими электронными сервисами.
