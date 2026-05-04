Кто может получить выписку из Реестра ветеранов и зачем она нужна

Выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны является официальным документом, который подтверждает статус лица как ветерана войны и содержит актуальные данные из государственной информационной базы. Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг Береговского городского совета.

Кто может получить выписку

Документ доступен для следующих категорий граждан:

участники боевых действий

лица с инвалидностью вследствие войны

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины

Для чего нужна выписка

Выписка используется для:

подтверждения статуса при оформлении льгот и социальных гарантий

получения административных и социальных услуг

подачи документов в государственные и негосударственные учреждения

участия в программах поддержки ветеранов

оформления компенсаций или льгот на обучение детей ветеранов

Как получить документ

Выписку можно заказать через Центр предоставления административных услуг.

В ЦПАУ отмечают, что данные в выписке формируются на основе информации, внесенной в Реестр, поэтому важно следить за ее актуальностью.

Если в Реестре отсутствуют сведения или есть ошибки, даже при наличии бумажного удостоверения, документ ветерана может не отображаться в приложении «Дія». В таком случае лицо может лишиться возможности воспользоваться соответствующими электронными сервисами.

