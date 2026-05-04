Конкурс в Одесский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 4 мая в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

Сопильняк Валерий Юрьевич и Демьянова Ольга Анатольевна подтвердили способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 49 кандидатами: 25 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 16 кандидатов — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

