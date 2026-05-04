  В Украине

Украина не получала предложения от РФ о прекращении огня на 9 мая, — Зеленский

19:59, 4 мая 2026
Владимир Зеленский назвал такое однодневное предложение прекращения огня «нечестным».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не поступали никакие официальные предложения относительно однодневного прекращения огня 9 мая, о которых договариваются США и Россия.

Зеленский назвал такое однодневное предложение прекращения огня «нечестным».

«Это война России против Украины. Если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы наша сторона знала, о чем они говорят. Далее, прекращение огня на один день, а перед этим убивать наших людей — это нечестно», — сказал Глава государства в комментарии «Суспільному».

Он привел недавние атаки России по Днепру и Мерефе в Харьковской области, где погибли и пострадали люди, в том числе дети.

«После такого остановить ракетные и дроновые удары по украинским городам, общинам за один день до парада (в Москве — ред.), а на утро после 9 мая они снова будут убивать нас», — добавил президент.

Владимир Зеленский

