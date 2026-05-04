  В Украине

Налог на землю – ГНС разъяснила, когда необходимо подавать выписку о нормативной оценке

19:50, 4 мая 2026
Речь идет о первой декларации и обновлении нормативной денежной оценки.
Главное управление ГНС в Полтавской области разъяснило, в каких случаях плательщики должны подавать выписку из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка в контролирующий орган.

Речь идет о документе, который используется для определения налоговых обязательств по плате за землю.

В соответствии с пунктом 286.2 статьи 286 Налогового кодекса Украины, выписка о нормативной денежной оценке подается в двух случаях: при подаче первой декларации плательщиком (фактическом начале деятельности в качестве плательщика платы за землю) и в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земель.

В то же время собственники или пользователи земельных участков могут получать такие выписки неограниченное количество раз. Однако для начисления налога применяются только те показатели, которые вступили в силу в установленном порядке.

Новые данные нормативной денежной оценки используются для расчета платы за землю с момента их вступления в силу. Порядок вступления в силу решений органов местного самоуправления определен статьёй 271 Налогового кодекса Украины.

Органы местного самоуправления принимают решения об установлении или обновлении НГО и обнародуют их до 15 июля года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение новой оценки. Если решение обнародовано позже, оно применяется не ранее начала следующего бюджетного периода.

В то же время законодательство предусматривает отдельные исключения. Общие правила вступления в силу не применяются к решениям советов относительно земель государственной и коммунальной собственности за пределами населенных пунктов, которые передаются в аренду, а также к случаям, когда НГО ранее не проводилась или не была утверждена надлежащим образом, если ее размер превышает оценку пашни по области.

В таких случаях решение совета обнародуется в течение 10 дней и применяется с первого числа второго месяца после его принятия.

В ГНС также обращают внимание на распространенную ошибку налогоплательщиков. Речь идет о применении выписок, сформированных в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 1147 от 3 ноября 2021 года, даже в том случае, когда после 2021 года орган местного самоуправления не принимал новых решений об утверждении технической документации по НГО для соответствующих земель.

Такое применение может приводить как к занижению, так и к завышению налоговых обязательств.

В то же время в постановлении № 1147 предусмотрено, что техническая документация по нормативной денежной оценке, утвержденная до вступления в силу новой Методики, остается в силе до момента вступления в силу новых решений соответствующего совета об утверждении обновленной документации.

