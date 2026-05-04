  1. В Украине

МВД разъяснило особенности работы поисковых сервисов относительно лиц, пропавших без вести, и украденных паспортов

20:20, 4 мая 2026
О потере или краже паспорта на территории Украины лицо обязано немедленно сообщить ближайшему территориальному органу Государственной миграционной службы Украины, а в случае кражи — также органу Национальной полиции.
Нотариальная палата Украины сообщила, что Министерство внутренних дел разъяснило особенности работы поисковых сервисов относительно лиц, пропавших без вести, и украденных/утраченных паспортов.

Отмечается, что по состоянию на 16.04.2026 поисковые сервисы, которые находились по ссылке, перенесены в ФП СФ «Единое окно» по ссылке.

В соответствии с Положением о наборах данных, подлежащих обнародованию в форме открытых данных (постановление КМУ от 21.10.2015 № 835), набора данных поиска паспорта гражданина Украины среди украденных и утраченных документов не существует.

Согласно законодательству, о потере или краже паспорта на территории Украины лицо / его законный представитель обязаны немедленно сообщить ближайшему территориальному органу / территориальному подразделению Государственной миграционной службы Украины, а в случае кражи — также органу Национальной полиции Украины.

Таким образом, признать паспорт недействительным могут только органы и подразделения Государственной миграционной службы Украины, которая обнародует информацию о паспортах граждан Украины, признанных недействительными, на ведомственном портале Государственной миграционной службы Украины по ссылке.

В то же время МВД отмечает, что «в случае кражи или утраты паспорта гражданина Украины он не считается недействительным. В большинстве случаев утраченный или украденный паспорт органы полиции находят и возвращают владельцу, паспорт остается действительным и гражданин может продолжать им пользоваться. Есть также случаи, когда сами заявители находят свои паспортные документы, однако в органы полиции для снятия их с розыскных учетов не обращаются».

