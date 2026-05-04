  1. В Украине

Руководитель ЦПД СНБО Коваленко отреагировал на объявленное РФ перемирие на 8 и 9 мая

21:09, 4 мая 2026
Андрей Коваленко отметил, что Путин может завершить войну — все зависит только от него, но он уклоняется от этого.
Фото: ukrinform.com
Как известно, Минобороны России объявило о перемирии на 8 и 9 мая и пригрозило ударами по Киеву.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отреагировал на эту информацию.

«путин очень переживает за свой парад, поэтому решил включить информационную машину и от имени минобороны рф официально пугать ударами по Киеву, такое впечатление, что раньше они не наносили ударов по столице Украины, по гражданскому населению. Каждый день удары по гражданским городам, постоянные атаки, ракеты, дроны запускают по Киеву, убивают людей, детей, и вечно лгут…

путин может завершить войну — все зависит только от него. Но он уклоняется от этого, постоянно, и вечно лжет», — заявил он.

россия Украина война СНБО

