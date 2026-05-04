В Киеве мужчина «продавал» за $25 тысяч «должность капеллана» и выезд за границу

В Киеве мужчине за $25 тысяч предлагали стать военным капелланом, чтобы получить бронь.

В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного заработка на военнообязанных. 30-летнему уроженцу мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве средств за помощь в трудоустройстве военнообязанного на должность военного капеллана и содействии в переправке мужчины за границу.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, киевлянин искал работу с бронированием. Подозреваемый сначала обещал трудоустроить его на предприятие критической инфраструктуры, а затем предложил должность капеллана одной из воинских частей. Это дало бы возможность мужчине получить бронь и выезжать за границу. Такую помощь подозреваемый оценил в $25 000.

В полиции уточнили, что к злоумышленнику обратился военнообязанный, который нарушил правила воинского учета, не прибыв по повестке в ТЦК. Подозреваемый заверил мужчину, что для решения его вопросов может трудоустроить его военным капелланом в одно из воинских формирований. Мужчина уверял, что для этого не нужно иметь никаких специальных знаний и образования. Он просил лишь предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и диплома о высшем образовании, при наличии.

Злоумышленника задержали в процессуальном порядке сразу после получения вознаграждения.

В настоящее время ему уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За совершенное подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

