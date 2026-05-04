HERMES, CHANEL и Christian Louboutin под сиденьем Mercedes – суд пересмотрел дело о нарушении таможенных правил

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и назначил штраф и конфискацию обнаруженных товаров.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Черновицкой таможни на постановление Черновицкого районного суда Черновцов по делу о привлечении лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Обстоятельства дела №725/1972/26

Суд первой инстанции прекратил производство по делу в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения и вернул изъятые товары для таможенного оформления.

Не согласившись с таким решением, таможенный орган подал апелляционную жалобу, в которой указал на наличие в действиях лица состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины, и просил отменить постановление суда первой инстанции и принять новое решение о привлечении лица к административной ответственности.

В ходе апелляционного рассмотрения представитель таможни поддержал поданную жалобу, тогда как лицо и его защитник отрицали наличие состава правонарушения, отмечая, что товары перевозились как посылки, и их характеристики и стоимость не были известны. Кроме того, сторона защиты обращала внимание на завышение таможенным органом стоимости изъятых вещей.

Согласно материалам дела, таможенным органом был составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно которому при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска «Порубное-Сирет» лицо, выбрав полосу «зеленый коридор», заявило об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Во время углубленного досмотра транспортного средства марки «Mercedes-Benz» обнаружены незадекларированные товары иностранного производства, в частности предметы известных брендов («HERMES», «CHANEL», «Christian Louboutin»), которые были размещены в конструктивной нише под пассажирским сиденьем и спрятаны среди других вещей. Общая стоимость обнаруженных товаров, по заключению экспертизы, составила более 3,4 млн грн.

Выводы апелляционного суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что такое размещение товаров свидетельствует об использовании способа, затрудняющего их обнаружение, а следовательно, имеет признаки сокрытия от таможенного контроля.

Суд также отметил, что выбор полосы «зеленый коридор» при наличии товаров, полученных для перевозки через таможенную границу, в сочетании со способом их размещения, затрудняющим обнаружение, а также осведомленностью лица о правилах таможенного контроля свидетельствует о наличии прямого умысла на нарушение установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины.

В то же время судом установлено, что стоимость части изъятого товара, а именно сумки торговой марки «HERMES», была определена таможенным органом без учета имеющегося расчетного документа и составляла около 3 000 000 грн.

С учетом представленного чека («FACTURE») апелляционный суд определил ее стоимость по фактической цене приобретения — 568 789 грн, тогда как стоимость остальных товаров сторонами не оспаривалась.

Проверив выводы суда первой инстанции, апелляционный суд установил, что его решение является преждевременным и принятым без полного выяснения обстоятельств дела.

Что решил суд

По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции отменено и принято новое постановление, которым лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 ТК Украины.

На правонарушителя наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50% стоимости товаров — 629 759 грн, с конфискацией этих товаров.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит.

