HERMES, CHANEL і Christian Louboutin під сидінням Mercedes – суд переглянув справу про порушення митних правил

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і призначив штраф і конфіскацію виявлених товарів.

Чернівецький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Чернівецької митниці на постанову Чернівецького районного суду Чернівців у справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Обставини справи №725/1972/26

Суд першої інстанції закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення та повернув вилучені товари для митного оформлення.

Не погодившись із таким рішенням, митний орган подав апеляційну скаргу, в якій зазначив про наявність у діях особи складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, та просив скасувати постанову суду першої інстанції і прийняти нове рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Під час апеляційного розгляду представник митниці підтримав подану скаргу, тоді як особа та її захисник заперечували наявність складу правопорушення, зазначаючи, що товари перевозилися як посилки, та не було відомо їх характеристики та вартість. Крім того, сторона захисту звертала увагу на завищення митним органом вартості вилучених речей.

За матеріалами справи, митним органом було складено протокол про порушення митних правил, відповідно до якого під час проходження митного контролю в пункті пропуску «Порубне-Сірет» особа, обравши смугу «зелений коридор», заявила про відсутність товарів, що підлягають декларуванню.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» виявлено незадекларовані товари іноземного виробництва, зокрема предмети відомих брендів («HERMES», «CHANEL», «Christian Louboutin»), які були розміщені у конструктивній ніші під пасажирським сидінням та приховані серед інших речей. Загальна вартість виявлених товарів, за висновком експертизи, становила понад 3,4 млн грн.

Висновки апеляційного суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що таке розміщення товарів свідчить про використання способу, який утруднює їх виявлення, а відтак має ознаки приховування від митного контролю.

Суд також зазначив, що обрання смуги «зелений коридор» за наявності товарів, отриманих для перевезення через митний кордон, у поєднанні зі способом їх розміщення, який утруднює виявлення, а також обізнаністю особи з правилами митного контролю свідчить про наявність прямого умислу на порушення встановленого порядку переміщення товарів через митний кордон України.

Водночас судом встановлено, що вартість частини вилученого товару, а саме сумки торгової марки «HERMES», була визначена митним органом без урахування наявного розрахункового документа, та складала близько 3 000 000 грн.

З урахуванням поданого чеку («FACTURE») апеляційний суд визначив її вартість за фактичною ціною придбання — 568 789 грн, тоді як вартість решти товарів сторонами не оспорювалась.

Перевіривши висновки суду першої інстанції, апеляційний суд встановив, що його рішення є передчасним та ухваленим без повного з’ясування обставин справи.

Що вирішив суд

За результатами апеляційного розгляду постанову суду першої інстанції скасовано та ухвалено нову постанову, якою особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

На правопорушника накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50% вартості товарів — 629 759 грн, з конфіскацією цих товарів.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно, є остаточною та оскарженню не підлягає.

