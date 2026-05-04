Кто платит за ремонт и сломанную технику в арендованной квартире: арендатор или владелец

Кто должен платить за ремонт в квартире – арендатор или собственник, и когда можно потерять депозит.

В Украине вопрос аренды жилья часто становится причиной споров между арендаторами и владельцами. Чаще всего конфликты возникают из-за оплаты коммунальных услуг и ремонта. Эксперты объясняют, как распределяются эти обязанности в соответствии с законодательством и договором аренды.

Статья 819 Гражданского кодекса Украины устанавливает основные обязанности обеих сторон. По закону предусмотрена оплата коммунальных услуг арендатором. Также на него возлагается текущий ремонт. Однако это не единственный вариант, поскольку стороны могут договориться о других условиях еще на этапе заключения договора.

В то же время капитальный ремонт возлагается на владельца квартиры.

Согласно статье 819 Гражданского кодекса Украины, содержание квартиры в надлежащем состоянии возлагается на нанимателя. Сюда относятся обслуживание имущества и мелкие поломки, такие как замена перегоревшей лампочки или прочистка слива в ванной. Арендатор также оплачивает износ имущества во время аренды. Поэтому если необходимо провести косметический ремонт, это возлагается на того, кто арендует жилье: речь идет о замене розеток или прокладки в кране.

Однако расходы на капитальный ремонт — это уже забота владельца. К ним относятся:

замена труб канализации и водоснабжения;

ремонт системы отопления;

замена входных дверей и окон;

ремонт электропроводки в стенах;

ремонт крыши или межпанельных швов и т.п.

Владелец получает прибыль от аренды, поэтому он должен обеспечивать передачу имущества в пригодном для использования состоянии.

Но из каждого правила есть исключения. Поломку следует рассматривать отдельно. Например, если канализация засорилась вследствие действий нанимателя, то он и должен оплачивать ремонт труб.

Что касается поломок техники, действует общий принцип: платит тот, по чьей вине произошла неисправность. Если речь идет о естественном износе, расходы несет арендодатель. Если же техника повреждена из-за действий арендатора, он должен компенсировать убытки.

Отдельно стоит обратить внимание на депозит, который арендатор оставляет при заселении. Владелец имеет право не возвращать его в случае повреждения имущества, задолженности или нарушения условий договора. В то же время естественный износ не является основанием для удержания средств, речь идет о потертости пола или мебели, выцветании обоев и незначительных дефектах.

