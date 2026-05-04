  1. В Україні

Хто платить за ремонт і зламану техніку в орендованій квартирі: винаймач чи власник

22:36, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто має платити за ремонт у квартирі — орендар чи власник, і коли можна втратити депозит.
Хто платить за ремонт і зламану техніку в орендованій квартирі: винаймач чи власник
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні питання оренди житла часто стає причиною суперечок між орендарями та власниками. Найчастіше конфлікти виникають через оплату комунальних послуг і ремонт. Експерти пояснюють, як розподіляються ці обов’язки відповідно до законодавства та договору оренди.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Стаття 819 Цивільного кодексу України встановлює основні обов’язки обох сторін. За законом передбачена оплата комунальних послуг орендарем. Також на його плечі лягає поточний ремонт. Хоча це не є єдиним варіантом, бо сторони можуть домовитися про інші умови ще під час укладання договору.

Водночас капітальний ремонт покладається на власника квартири.

Згідно зі статтею 819 Цивільного кодексу України, утримання квартири в належному стані покладається на наймача. Сюди належать обслуговування майна та дрібні поломки, як-от заміна перегорілої лампочки або прочистка зливу у ванній. Орендар платить також за знос майна під час оренди. Тож якщо потрібно зробити косметичний ремонт, то це покладається на того, хто винаймає житло: тут мовиться про заміну розеток або прокладку у крані.

Проте витрати на капітальний ремонт — це вже турботи власника. Сюди належать:

  • заміна труб каналізації та водопостачання;
  • ремонт системи опалення;
  • заміна вхідних дверей і вікон;
  • ремонт електропроводки у стінах;
  • ремонт даху або міжпанельних швів тощо.

Власник отримує прибуток від оренди, тож він має забезпечувати передачу майна у придатному для використання стані.

Але з кожного правила є виняток. Поломку варто розглядати окремо. Наприклад, якщо каналізація забилася внаслідок дій наймача, то він і має оплачувати ремонт труб.

Щодо поломок техніки, діє загальний принцип: платить той, з чиєї вини сталася несправність. Якщо йдеться про природний знос, витрати несе орендодавець. Якщо ж техніка пошкоджена через дії орендаря, він має компенсувати збитки.

Окремо варто звернути увагу на депозит, який орендар залишає при заселенні. Власник має право не повертати його у разі пошкодження майна, заборгованості або порушення умов договору. Водночас природний знос не є підставою для утримання коштів, тут йдеться про потертість підлоги чи меблів, вицвітання шпалер і незначні дефекти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна цивільний кодекс нерухомість оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]