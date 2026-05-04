Обвиняемая заняла должность в «лнр» и публиковала это онлайн, но защита заявляла о принуждении: ВС поставил точку

Женщина пошла работать в незаконный орган власти на ВОТ и публиковала посты о своей деятельности, а адвокат настаивал, что она могла действовать под давлением.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда указал, что занятие лицом должности в незаконно созданном органе власти на временно оккупированных территориях и публичное освещение деятельности в них свидетельствует об отсутствии принуждения в отношении нее, добровольности действий и наличии прямого умысла на коллаборационную деятельность.

Соответствующую правовую позицию суд изложил в постановлении от 24 февраля 2026 года по делу № 161/16094/24.

Обстоятельства дела

По материалам дела, обвиняемая с марта 2022 года по февраль 2023 года добровольно занимала должность «заведующей сектором организационной работы администрации марковского района лнр» — незаконно созданного органа власти на временно оккупированной территории Луганской области. Должность предусматривала выполнение организационно-распорядительных функций.

Суды предыдущих инстанций признали ее виновной и осудили по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Защита отмечала, что апелляционным судом не были опровергнуты утверждения стороны защиты о том, что на подзащитную и членов ее семьи могло оказываться давление

Однако Верховный Суд оставил без изменения решение апелляционного суда.

Решение ВС

Коллегия судей ККС отметила, что суд апелляционной инстанции не согласился с доводами защитника о том, что обвиняемая могла действовать не по собственной воле, вынужденно причиняя вред национальной безопасности Украины, а также что из-за рассмотрения дела в ее отсутствие (in absentia) невозможно фактически установить мотив и цель совершенного, поскольку местным судом на основании имеющихся в материалах уголовного производства доказательств было установлено, что обвиняемая занимает должность заведующей сектором организации работы незаконного органа власти, в социальной сети «Одноклассники» на своей странице обвиняемая освещала деятельность незаконно созданного органа власти «администрации Марковского муниципального округа лнр», что, по убеждению коллегии судей апелляционного суда, является бесспорным свидетельством непринужденности поведения обвиняемой, отсутствия какого-либо принуждения в отношении нее, а следовательно, и полной добровольности ее действий.

Кроме того, апелляционный суд, учитывая, что территории Марковской поселковой территориальной громады Старобельского района находятся под оккупацией вооруженных сил рф (соответствующий Перечень, утвержденный Приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309), пришел к выводу о том, что обвиняемая, занимая должность в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории, и выполняя функции заведующей сектором организации работы незаконного органа власти, очевидно осознавала общественно опасный характер своего деяния, предвидела его общественно опасные последствия и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом.

