  1. В Украине

Как задекларировать покупку и растаможку автомобиля без нарушений

23:30, 4 мая 2026
Ключевые правила декларирования расходов после приобретения и таможенного оформления автомобиля.
После приобретения и таможенного оформления автомобиля важно правильно отразить расходы в декларации. Корректное декларирование является ключевым требованием антикоррупционного законодательства.

Украинцам следует помнить о базовых правилах, которые помогут избежать ошибок при заполнении декларации.

Во-первых, в разделе «Расходы и правочины субъекта декларирования» указываются только личные расходы декларанта. Расходы членов семьи в этот раздел не включаются.

Во-вторых, декларированию подлежат только те расходы, которые превышают установленный порог — 50 прожиточных минимумов.

Отдельно подчеркивается важный нюанс: учитывается не общая сумма по договору, а каждая транзакция отдельно. Если оплата осуществляется частями, каждый платеж оценивается самостоятельно.

Например, если таможенное оформление автомобиля общей стоимостью 400 тыс. грн оплачено двумя платежами по 200 тыс. грн, и каждый из них превышает порог, в декларации необходимо отразить два отдельных расхода.

В графе относительно правочина указывается:

  • вид правочина: «Иной» (с уточнением: таможенные процедуры);
  • предмет правочина: «Иное» (с уточнением: таможенное оформление транспортного средства).

В блоке относительно расходов необходимо создать две отдельные записи в соответствии с количеством проведенных платежей.

Декларантам рекомендуют систематически ознакомляться с разъяснениями и практическими памятками от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, чтобы избегать ошибок при декларировании и быть осведомленными об актуальных требованиях законодательства.

