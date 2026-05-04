Имеет ли право ФЛП на «упрощенке» передавать большие площади недвижимости по договору ссуды

23:59, 4 мая 2026
Налоговая разъяснила, действуют ли площадные ограничения в случае безоплатного пользования имуществом.
Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога второй и третьей групп имеют право передавать недвижимость в безоплатное пользование по договору ссуды, даже если ее площадь превышает установленные Налоговым кодексом ограничения.

Речь идет о нормах пунктов 291.4 и 291.5 Налогового кодекса Украины, которые определяют условия пребывания на упрощенной системе налогообложения. В частности, подпункт 291.5.3 ограничивает возможность быть плательщиком единого налога для ФОП, которые сдают в аренду недвижимость сверх установленных лимитов:

  • свыше 0,2 га — для земельных участков;
  • свыше 400 кв. м — для жилых помещений;
  • свыше 900 кв. м — для нежилых объектов.

В то же время в налоговой службе подчеркивают: эти ограничения касаются исключительно аренды, то есть платного пользования имуществом.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, аренда предусматривает передачу имущества в пользование за плату, тогда как договор ссуды — безоплатное пользование. Именно это различие является ключевым для применения налоговых норм.

Таким образом, если ФОП осуществляет деятельность по КВЭД 68.20 («Предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества»), он может передавать жилые или нежилые помещения в безоплатное пользование без учета площадных ограничений, установленных для арендных операций.

В налоговой службе подчеркивают: решающим фактором является отсутствие оплаты за пользование имуществом. Именно это позволяет не применять лимиты, предусмотренные для аренды.

Лента новостей

