Чи має право ФОП на «спрощенці» передавати великі площі нерухомості за договором позички

Податкова пояснила, чи діють площові обмеження у разі безоплатного користування майном.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої та третьої груп мають право передавати нерухомість у безоплатне користування за договором позички, навіть якщо її площа перевищує встановлені Податковим кодексом обмеження.

Йдеться про норми пунктів 291.4 та 291.5 Податкового кодексу України, які визначають умови перебування на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, підпункт 291.5.3 обмежує можливість бути платником єдиного податку для ФОП, які здають в оренду нерухомість понад визначені ліміти:

понад 0,2 га — для земельних ділянок;

понад 400 кв. м — для житлових приміщень;

понад 900 кв. м — для нежитлових об’єктів.

Водночас у податковій службі наголошують: ці обмеження стосуються виключно оренди, тобто платного користування майном.

Згідно з Цивільним кодексом України, оренда передбачає передачу майна у користування за плату, тоді як договір позички — безоплатне користування. Саме ця відмінність є ключовою для застосування податкових норм.

Таким чином, якщо ФОП здійснює діяльність за КВЕД 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»), він може передавати житлові чи нежитлові приміщення у безоплатне користування без урахування площових обмежень, встановлених для орендних операцій.

У ДПС підкреслюють: вирішальним фактором є відсутність оплати за користування майном. Саме це дозволяє не застосовувати ліміти, передбачені для оренди.

