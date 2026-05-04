Як задекларувати купівлю і розмитнення автомобіля без порушень

23:30, 4 травня 2026
Ключові правила декларування витрат після придбання та митного оформлення авто.
Після придбання та митного оформлення автомобіля важливо правильно відобразити витрати у декларації. Коректне декларування є ключовою вимогою антикорупційного законодавства.

Українцям слід пам’ятати про базові правила, які допоможуть уникнути помилок під час заповнення декларації.

По-перше, у розділі «Видатки та правочини суб’єкта декларування» зазначають лише особисті витрати декларанта. Витрати членів сім’ї до цього розділу не включаються.

По-друге, декларуванню підлягають лише ті витрати, що перевищують встановлений поріг — 50 прожиткових мінімумів.

Окремо наголошується на важливому нюансі: враховується не загальна сума за договором, а кожна транзакція окремо. Якщо оплата здійснюється частинами, кожен платіж оцінюється самостійно.

Наприклад, якщо митне оформлення авто загальною вартістю 400 тис. грн оплачено двома платежами по 200 тис. грн, і кожен із них перевищує поріг, у декларації потрібно відобразити два окремі видатки.

У графі щодо правочину зазначається:

  • вид правочину: «Інший» (із уточненням: митні процедури);
  • предмет правочину: «Інше» (із уточненням: митне оформлення транспортного засобу).

У блоці щодо видатків необхідно створити два окремі записи відповідно до кількості проведених платежів.

Декларантам рекомендують систематично ознайомлюватися з роз’ясненнями та практичними пам’ятками від Національного агентства з питань запобігання корупції, аби уникати помилок під час декларування та бути обізнаними в актуальних вимогах законодавства.

Стрічка новин

